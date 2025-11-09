میلی صفحه خبر لوگو بالا
علت عجیب کم‌بارشی از نظر نماینده مجلس!

کامران غضنفری نماینده تهران در مجلس اظهار داشت: گناه کم شود، خداوند هم برکاتش را بیشتر خواهد کرد. وقتی گناه در جامعه در این یکسال گسترش پیدا می‌کند و مسبب اصلی شخص رئیس‌جمهور است، نزول برکات الهی هم کاهش پیدا می‌کند. ما انسان‌ها باید کمتر گناه کنیم تا خداوند برکت دهد
علت عجیب کم‌بارشی از نظر نماینده مجلس!

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره کمبود آب و احتمال تخلیه تهران، گفت: ظاهرا آقای پزشکیان گله کرده است که اگر تا آذر بارندگی نداشته باشیم چه خواهد شد؛ از خود آقای پزشکیان سوال می‌کنیم چرا بارندگی‌ها کم شده است؟ چرا نزولات جوی کم شده است؟ چرا برکات خداوند در این مورد کم شده است؟ فکر نمی‌کنید یک مقدار مسبب این قضیه خود جنابعالی باشید؟

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ کامران غضنفری درباره اینکه صحبت رئیس‌جمهور درباره جیره‌بندی آب در تهران و هشدار رئیس جمهور درباره تخلیه تهران در صورت تداوم  بی‌آبی عنوان کرد: در مورد تخلیه تهران ما به آقای پزشکیان توصیه می‌کنیم ابتدا  هیأت دولت را از تهران خارج و به یکی از شهرستان‌ها ببرد، سپس  نهاد ریاست‌جمهوری را کلا تعطیل کند و  به خارج از تهران  منتقل کند؛ اگر آقای پزشکیان این را  انجام دهد بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.
 
پزشکیان هیات دولت و نهاد ریاست جمهوری را تعطیل کند، اغلب مشکلات کشور حل خواهد شد
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آقای پزشکیان اگر هیات دولت و نهاد ریاست جمهوری را تعطیل کند، اغلب مشکلات کشور حل خواهد شد؛ چراکه بسیاری از مشکلات کشور ناشی از عملکرد همین دولت و اطرافیان رئیس‌جمهور است.

وی ادامه داد: منشاء بسیاری از مشکلات کشور همین‌ها هستند، لذا اولین کاری که رئیس‌جمهور  باید انجام دهد، همین تعطیل کردن دولت است که  به نظرم در اینصورت بسیاری از مشکلات کشور خودبه‌خود حل خواهد شد.

مخالفت‌ پزشکیان با قانون عفاف و حجاب مسبب گسترش  فساد و فحشا در کشور شد!
آقای پزشکیان ریشه بارش‌های کم را در گناهان خودتان ببینید!  


غضنفری  درباره اینکه  آیا نمایندگان تهران پیگیری در خصوص وضعیت آب استان داشته‌اند، افزود: نمایندگان از مجموعه‌های مختلف از جمله وزارت نیرو و شبکه‌های آب و سدها بازدیدهای مختلفی داشته‌اند.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور افزود: با این حال ظاهرا آقای پزشکیان گله کرده است که اگر تا آذر بارندگی نداشته باشیم چه خواهد شد؛  از خود آقای پزشکیان سوال می‌کنیم چرا بارندگی‌ها کم شده است؟ چرا نزولات جوی کم شده است؟ چرا  برکات خداوند در این مورد  کم شده است؟ فکر نمی‌کنید یک مقدار مسبب این قضیه خود جنابعالی باشید؟ 

وی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: آقای پزشکیان شما با مخالفت‌هایی  که با قانون عفاف و حجاب کردید، مسبب گسترش  فساد و فحشا در سراسر کشور در این یکسال شدید! آقای رئیس‌جمهور  فکر نمی‌کنید خداوند عالم هم به واسطه گسترش فساد،  برکات خودش را کم می‌کند و کاهش می‌دهد؟  لذا  آقای   پزشکیان ریشه بارش‌های کم  را در گناهان خودتان ببینید! در گناهانی که در این یکساله در جامعه گسترش دادید، بدانید.

غضنفری خاطرنشان کرد: این‌که برکات  خداوندی کم می‌شود، بخشی از آن‌ها به گسترش فساد و فحشا بازمی‌گردد. لذا به آقای پزشکیان بفرمائید  که آقای پزشکیان اگر  ریشه مشکلات و مسائل کشور را در خودتان ببینید، بسیاری از چیزها حل خواهد شد.

وقتی رئیس‌جمهور علناً با عفاف و حجاب مخالفت می‌کند، نزول برکات کاهش پیدا می‌کند
نماینده تهران در پاسخ به اینکه بحث بارورسازی ابرها مطرح است و اینکه آیا امسال این اتفاق خواهد افتاد، گفت: خداوند متعال در قر آن کریم  می‌فرمایند که اگر مردم تقوا پیشه کنند و امر خداوند را اطاعت کنند، ما برکات را از آسمان و زمین بر آن‌ها  نازل می‌کنیم. یعنی ریشه نزول برکت خداوند در این است که به دستورات خداوند عمل کنیم.

وی تاکید کرد وقتی ما به دستورات خداوند عمل نمی‌کنیم و جناب رئیس‌جمهور علناً  می‌آید با عفاف و حجاب مخالفت می‌کند و باعث گسترش فساد و فحشا  در جامعه می‌شود، نزول برکات کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی اگر انسان‌ها به مسیر الهی و خدایی بازگردند و از اوامر الهی اطاعت کنند، خداوند هم برکاتش را نازل می‌کند اما وقتی نافرمانی می‌کنیم، خداوند هم برکاتش را کم می‌کند و این قاعده طبیعی است.

مسبب اصلی  خشکسالی شخص رئیس‌جمهور است
مسئولان گفتند بارورسازی ابرها چندان مقرون به‌صرفه نیست

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی  کشور  افزود: بارورسازی ابرها در مقاطعی  صحبت‌اش شده است؛  یکبار از  یکی از  مسئولان  سوال کردیم،  پاسخ‌شان  این بود که  بارور کردن ابرها هزینه سنگینی دارد و آن  پودر نقره‌ای که باید تهیه کنند، هزینه‌اش زیاد است و اجرای آن چندان مقرون به‌صرفه نیست.

غضنفری در پاسخ به اینکه الان خشکسالی برای مردم هزینه بیشتری دارد یا تهیه پودری که بارورسازی ابرها با آن انجام می‌شود، اظهار داشت: گناه کم شود، خداوند هم برکاتش را بیشتر خواهد کرد. وقتی گناه در جامعه در این یکسال گسترش پیدا می‌کند و مسبب اصلی  شخص رئیس‌جمهور است، نزول برکات الهی هم کاهش پیدا می‌کند. ما انسان‌ها باید کمتر گناه کنیم تا خداوند برکت دهد.

 

شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
3
61
پاسخ
والا بخدا مردم حق دارند در موقع انتخابات مجلس حضور کمرنگی داشته باشند -
ناشناس
|
Bosnia and Herzegovina
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
4
51
پاسخ
خداوند خودش شفا بدهد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
3
37
پاسخ
بانک آینده بابک زنجانی حقوق بالا مسئولاان و.....برو کمی توی جامعه باش تا ببینی مردم چقدر اه ناله میکنند چقدر درد دارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
13
15
پاسخ
یکی از دلایل کم بارشی گناه هست همانگونه که برای امتهای قبل بوده و خواهد بود
رسول خدا (ص) در حدیثی می فرماید: هميشه امتم در خوشى و خوبى باشند تا زمانى كه با هم دوستى كنند و بهم هديه دهند و امانت را بپردازند و از حرام دورى كنند و از مهمان پذيرائى كنند و نماز را برپا دارند و زكات را بدهند، چون‏ انجام ندهند گرفتار قحطى و خشكسالى شوند.
جلد شانزدهم بحار الانوار صفحه ۲۵۱
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
البته بی لیاقاتی بعضی از مسولین را اضافه کنید
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
آهان پس دلیل خوش آب و هوایی اروپا و آمریکا رم فهمیدیم. خداروشکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
3
42
پاسخ
بزرگترین گناه انتخاب شماوامثال شماست که بیش از40ساله هی تکرارمیشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
انتخاب همه مون بوده - تو هم بودی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
1
18
پاسخ
این حرف ها کاملا منطبق با روش مسئولان نالایق است. مسئوان برای فرار از عواقب نابخردی خود، ناکارامدی خود را بر گردن طبیعت و سرنوشت و جن و دشمنان و خود مردم می اندازند. اگر واقعا گناه باعث بلا هست و تلاش خالصانه و شبانه روز و ... شما هیچ تاثیر مثبتی در بهبود امور کشور نمی مند، به این معنی است که خودشان و سایر خواص گناهکار هستند نه جامعه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
1
25
پاسخ
ببینید در خانه ملت چه متفکرانی نشسته اند!!!!!!!!!!!!!!!
بسی جای تاسفه.
ناشناس
|
Finland
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
1
20
پاسخ
گناهی بسیار بزرگ است گردن نهادن به داشتن نماینده ای با سطح درک و مسولیت پذیری شما
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
1
19
پاسخ
اشتباه خودتان را پای دین نگذارید خداوند مهربان همه چیز آفریده برای این سرزمین اما اشتباه مسولان این روزگار را برای مردم فراهم کرده اند !؟ چاههای بی قاعده . کشاورزی بی اصول درست مصرف نکردن منه شهروند و............ و بدان هنوز در این مملکت مردمان بسیار با تقوا و درست ایمان و...... زندگی میکنند و خدا هم به لطف این مردمان به فریاد ما خواهد رسید
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
1
19
پاسخ
با توجه به اظهارات نماینده محترم در مورد دلایل عدم بارش باران، پیشنهاد می کنم نمایندگانی که به سفرهای اروپایی میروند، ببینند دین مردم آن بلاد چیست که این همه نعمت خداوند در آنجام سرازیر است و همیشه باران و برف به موقع نازل می شود.
