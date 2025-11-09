نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اظهارات اخیر رئیسجمهور درباره کمبود آب و احتمال تخلیه تهران، گفت: ظاهرا آقای پزشکیان گله کرده است که اگر تا آذر بارندگی نداشته باشیم چه خواهد شد؛ از خود آقای پزشکیان سوال میکنیم چرا بارندگیها کم شده است؟ چرا نزولات جوی کم شده است؟ چرا برکات خداوند در این مورد کم شده است؟ فکر نمیکنید یک مقدار مسبب این قضیه خود جنابعالی باشید؟
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ کامران غضنفری درباره اینکه صحبت رئیسجمهور درباره جیرهبندی آب در تهران و هشدار رئیس جمهور درباره تخلیه تهران در صورت تداوم بیآبی عنوان کرد: در مورد تخلیه تهران ما به آقای پزشکیان توصیه میکنیم ابتدا هیأت دولت را از تهران خارج و به یکی از شهرستانها ببرد، سپس نهاد ریاستجمهوری را کلا تعطیل کند و به خارج از تهران منتقل کند؛ اگر آقای پزشکیان این را انجام دهد بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.
پزشکیان هیات دولت و نهاد ریاست جمهوری را تعطیل کند، اغلب مشکلات کشور حل خواهد شد
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آقای پزشکیان اگر هیات دولت و نهاد ریاست جمهوری را تعطیل کند، اغلب مشکلات کشور حل خواهد شد؛ چراکه بسیاری از مشکلات کشور ناشی از عملکرد همین دولت و اطرافیان رئیسجمهور است.
وی ادامه داد: منشاء بسیاری از مشکلات کشور همینها هستند، لذا اولین کاری که رئیسجمهور باید انجام دهد، همین تعطیل کردن دولت است که به نظرم در اینصورت بسیاری از مشکلات کشور خودبهخود حل خواهد شد.
مخالفت پزشکیان با قانون عفاف و حجاب مسبب گسترش فساد و فحشا در کشور شد!
آقای پزشکیان ریشه بارشهای کم را در گناهان خودتان ببینید!
غضنفری درباره اینکه آیا نمایندگان تهران پیگیری در خصوص وضعیت آب استان داشتهاند، افزود: نمایندگان از مجموعههای مختلف از جمله وزارت نیرو و شبکههای آب و سدها بازدیدهای مختلفی داشتهاند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور افزود: با این حال ظاهرا آقای پزشکیان گله کرده است که اگر تا آذر بارندگی نداشته باشیم چه خواهد شد؛ از خود آقای پزشکیان سوال میکنیم چرا بارندگیها کم شده است؟ چرا نزولات جوی کم شده است؟ چرا برکات خداوند در این مورد کم شده است؟ فکر نمیکنید یک مقدار مسبب این قضیه خود جنابعالی باشید؟
وی خطاب به رئیسجمهور گفت: آقای پزشکیان شما با مخالفتهایی که با قانون عفاف و حجاب کردید، مسبب گسترش فساد و فحشا در سراسر کشور در این یکسال شدید! آقای رئیسجمهور فکر نمیکنید خداوند عالم هم به واسطه گسترش فساد، برکات خودش را کم میکند و کاهش میدهد؟ لذا آقای پزشکیان ریشه بارشهای کم را در گناهان خودتان ببینید! در گناهانی که در این یکساله در جامعه گسترش دادید، بدانید.
غضنفری خاطرنشان کرد: اینکه برکات خداوندی کم میشود، بخشی از آنها به گسترش فساد و فحشا بازمیگردد. لذا به آقای پزشکیان بفرمائید که آقای پزشکیان اگر ریشه مشکلات و مسائل کشور را در خودتان ببینید، بسیاری از چیزها حل خواهد شد.
وقتی رئیسجمهور علناً با عفاف و حجاب مخالفت میکند، نزول برکات کاهش پیدا میکند
نماینده تهران در پاسخ به اینکه بحث بارورسازی ابرها مطرح است و اینکه آیا امسال این اتفاق خواهد افتاد، گفت: خداوند متعال در قر آن کریم میفرمایند که اگر مردم تقوا پیشه کنند و امر خداوند را اطاعت کنند، ما برکات را از آسمان و زمین بر آنها نازل میکنیم. یعنی ریشه نزول برکت خداوند در این است که به دستورات خداوند عمل کنیم.
وی تاکید کرد وقتی ما به دستورات خداوند عمل نمیکنیم و جناب رئیسجمهور علناً میآید با عفاف و حجاب مخالفت میکند و باعث گسترش فساد و فحشا در جامعه میشود، نزول برکات کاهش پیدا میکند؛ یعنی اگر انسانها به مسیر الهی و خدایی بازگردند و از اوامر الهی اطاعت کنند، خداوند هم برکاتش را نازل میکند اما وقتی نافرمانی میکنیم، خداوند هم برکاتش را کم میکند و این قاعده طبیعی است.
مسبب اصلی خشکسالی شخص رئیسجمهور است
مسئولان گفتند بارورسازی ابرها چندان مقرون بهصرفه نیست
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور افزود: بارورسازی ابرها در مقاطعی صحبتاش شده است؛ یکبار از یکی از مسئولان سوال کردیم، پاسخشان این بود که بارور کردن ابرها هزینه سنگینی دارد و آن پودر نقرهای که باید تهیه کنند، هزینهاش زیاد است و اجرای آن چندان مقرون بهصرفه نیست.
غضنفری در پاسخ به اینکه الان خشکسالی برای مردم هزینه بیشتری دارد یا تهیه پودری که بارورسازی ابرها با آن انجام میشود، اظهار داشت: گناه کم شود، خداوند هم برکاتش را بیشتر خواهد کرد. وقتی گناه در جامعه در این یکسال گسترش پیدا میکند و مسبب اصلی شخص رئیسجمهور است، نزول برکات الهی هم کاهش پیدا میکند. ما انسانها باید کمتر گناه کنیم تا خداوند برکت دهد.