رنجبر در گفتگو با تابناک مطرح کرد؛

وزارت کشور جلوی سوء استفاده انجمن اوتیسم را بگیرد/ فعالیت انجمن‌های متخلف باید متوقف شود

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به تخلفات انجمن اوتیسم، تاکید کرد: دستگاه‌های ناظر به‌ویژه وزارت کشور باید فورا ورود کرده و جلوی سوءاستفاده از احساسات مردم و آزار کودکان را بگیرند؛ او داد هر انجمن خیریه بدون مجوز باید متوقف و عملکردشان مو به مو بررسی و در صورت تخلف، مجوزشان ابطال و به مردم معرفی شوند.
وزارت کشور جلوی سوء استفاده انجمن اوتیسم را بگیرد/ فعالیت انجمن‌های بدون مجوز باید متوقف شود

فضل الله رنجبر؛ سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با تخلفات صورت گرفته از سوی انجمن اوتیسم در جذب منابع مالی از خیرین و عدم اختصاص این منابع به خانواده ها و کودکان اوتیسمی و همچنین سوء استفاده از احساسات مردمی در این زمینه و آزار جسمی کودکان اوتیسمی، اظهار کرد: انجمن هایی که در امور خیریه فعالیت می کنند باید دارای مجوز باشند. کارگروه هایی در استانداری ها با همکاری ادارات بهزیستی، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و برخی سازمان های دیگر به کمیسیون مربوطه می آید و مجوز می گیرند.

وی تاکید کرد: اگر انجمنی فاقد مجوز، بخواهد از احساسات خیرین و مردم سوء استفاده کند، دستگاه های ناظر، علی الخصوص در وزارت کشور باید به جد به این موارد تحت هر عنوانی ورود و جلوی سوء استفاده ها را بگیرند. 

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسانه ها و صدا و سیما وظیفه دارند که در برخورد با چنین انجمن هایی آموزش های لازم را به خانواده ها بدهند و حتما اساسنامه و مجوزهای آنها را مطالعه و بعد اقدامات بعدی را انجام و ورود کنند.

رنجبر در ادامه افزود: همچنین دستگاه های ناظر باید گزارش های عملکردی این ان جی او ها و انجمن های خیریه از قبل همین انجمن اوتیسم را بررسی در صورتی که خلاف مقررات و اخلاق، رفتار و عملکردی داشتند، حتما با آنها برخورد جدی داشته باشند.

وی تصریح کرد: در مجموع، همه گروه ها، جریانات و تشکل هایی که قصد دارند در امور خیریه فعالیت کنند، حتما باید مجوز قانونی داشته باشند. در صورتی هم که مجوز دارند، مردم را آموزش بدهیم تا  با ابعاد فعالیت آنها آشنایی پیدا کنند. همچنین دستگاه ناظر و کمیته ناظر بر تشکل ها و ان جی او ها، عملکرد آنها را بررسی و اگر خلاف آن مسیر قانونی و اخلاقی کارکردی داشتند، نسبت به ابطال مجوز آنها و معرفیشان به مردم اقدام کنند.

وزارت کشور جلوی سوء استفاده انجمن اوتیسم را بگیرد/ فعالیت انجمن‌های بدون مجوز باید متوقف شود

سخنگوی کیمسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با بعد نظارتی مجلس در این موضوعات و برخورد با انجمن های بدون مجوز و متخلف، گفت: در کمیسیون های اجتماعی و شوراها بحث ان جی او ها به دلیل اینکه مرتبط به کار وزارت کشور است را داریم.

رنجبر تصریح کرد: معتقدم کمیته های ویژه سمن ها یا تشکل های مردم نهاد، آنها را دعوت و نشست هایی به لحاظ وظیفه نظارت مجلس و سازمان امور اجتماعی کشور و تشکیلات مربوط به نظارت بر ان جی او ها برگزار و از نزدیک عملکردشان را مورد بررسی قرار دهند. البته از دستگاه های نظارتی بخواهند به جد ورود پیدا کنند و اگر جاهایی هم گزارش های مردمی داریم اینها را مورد بررسی قرار بدهند.

