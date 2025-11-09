سد کرج به حجم مُرده رسید

استان البرز در پنجمین سال خشکسالی قرار گرفته و اکنون که پاییز از نیمه هم گذشته، حتی یک قطره باران موثر در این استان نباریده است. این وضعیت باعث کاهش شدید ذخایر آب سد کرج شده و اکنون به گفته مسئولان، این سد به حجم مرده رسیده است.

داوود نجفیان مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز درباره وضعیت بارش‌ها در استان اعلام کرد: بارش‌ها در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ با ۴۰ درصد کاهش نسبت با سال قبل به پایان رسید و سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ هم با اینکه نیمی از فصل پاییز گذشته بارشی در استان ثبت نشده است.

نجفیان با اشاره به قرارگرفتن استان در پنجمین سال خشکسالی گفت: این شرایط در ۵۷ سال گذشته بی سابقه بوده و باعث افت شدید ذخیره سد کرج شده و حجم آب پشت سد به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: امسال یکی از سخت‌ترین سال‌های آبی دهه‌های اخیر است و لازم است همه دستگاه‌ها و شهروندان با همدلی، مدیریت مصرف را جدی بگیرند تا تنش‌های آبی در استان به حداقل برسد. اگر فقط ۲۰ درصد صرفه‌جویی انجام شود، می‌توان از بروز تنش‌های آبی جلوگیری کرد.

سیدمحمد علی معلم مدیر سد کرج هم درباره وضعیت سد کرج گفت: به دلیل کاهش ۹۲ درصدی بارش‌ها، ارتفاع دریاچه سد کرج ۵۲ متر کاهش داشته است.

معلم افزود: همه این عوامل باعث شده سد کرج در آبان ماه فقط هشت درصد ذخیره داشته باشد. البته ناگفته نماند که بیشتر این آب غیرقابل برداشت است، چون حجم مرده محسوب می‌شود.