پرسپولیس ورزشگاه میزبانی از استقلال را انتخاب کرد

باشگاه پرسپولیس در نهایت از میان ورزشگاه‌های امام رضا مشهد، پارس شیراز و ام خمینی اراک که نامزدهای میزبانی از دربی بودند، ورزشگاه میزبانی از استقلال را انتخاب کرد.

دیدار رفت دو تیم پرسپولیس و استقلال قرار است به میزبانی شهر اراک برگزار شود و سرخپوشان ورزشگاه میزبانی از دربی پیش‌رو را انتخاب کردند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص انتخاب ورزشگاه میزبان دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر بیست‌وپنجم، در نهایت ورزشگاه امام خمینی شهر اراک به عنوان میزبان این دیدار انتخاب شد.

میزبانی دیدار رفت دو تیم پر هوادار پایتخت، به عهده پرسپولیس است و در این خصوص سرخپوشان باید تصمیم‌گیری می‌کردند. از همین‌رو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس پس از بررسی‌های خود شهر اراک را به عنوان میزبان دیدارش با استقلال انتخاب کرد.

در این خصوص سایت رسمی باشگاه پرسپولیس نوشت: «تعیین میزبان شهرآورد به عنوان یکی از محورهای اصلی دستور کار هیئت مدیره مورد بحث قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره شهر اراک را به عنوان میزبان دیدار رفت شهرآورد تعیین کردند.»

همچنین در خبر باشگاه پرسپولیس آمده است که سید علیرضا سیداردوبادی با تأیید اعضای هیئت مدیره به عنوان رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس منصوب شد. بررسی آیین‌نامه جدید مدارس فوتبال نیز از دیگر مباحث نشست هیئت مدیره بوده که پس از جمع‌بندی و تصویب اعضا، اجرایی خواهد شد.