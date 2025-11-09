میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استاندار و امام‌جمعه، حق لغو کنسرت ندارند!

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد که کسی نمی‌تواند بگوید من استاندار، فرماندار یا امام‌جمعه هستم و کنسرتی را لغو کند.
کد خبر: ۱۳۳۹۱۱۲
| |
747 بازدید
|
۵

استاندار و امام‌جمعه، حق لغو کنسرت ندارند!

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه با بیان این مطلب در پاسخ به سؤالی درباره چگونگی صیانت از مصوبات فرهنگی از جمله سند ملی موسیقی در برابر برخوردهای سلیقه‌ای، اظهار کرد: نکته اول در این زمینه فرهنگ‌سازی است؛ یعنی تابع قانون بودن. به این معنی که هیچ‌کس فراتر از قانون نیست. کسی نمی‌تواند بگوید من استاندار، فرماندار، امام‌جمعه، روحانی یا بزرگ محل هستم و اجازه اجرای یک برنامه را به دلیل اینکه خلاف شرع می‌دانم یا نمی‌پسندم نمی‌دهم. بنابراین اینکه ما در هر موضوعی اعم از موسیقی یا غیره دچار قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی شویم بسیار خطرناک است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: برخی از افراد بیان می‌کنند مگر سند موسیقی قانون نیست چرا برخی از افراد با اجرای آن مخالفت می‌کنند. اگر دقت کنیم مشاهده خواهیم کرد همین افراد با برخی قوانین دیگر مخالفت می‌کنند. بنابراین ما باید فرهنگ قانون‌گرایی را داشته باشیم. هیچ احدالناسی فراقانون نیست.

او با اشاره به «دیدگاه امام (ره) و تأکیدات مقام معظم رهبری بر قانون‌گرایی در جامعه» افزود: این موضوع نیازمند بلوغ و رشد است تا بر اساس آن فرهنگ قانون‌گرایی در جامعه نهادینه شود. بر این اساس تا زمانی که قانون، قانون است، باید مکلف به اجرای آن باشیم و اگر  هم کسی قبول ندارد باید از طریق فرایند قانونی نسبت به تغییر آن اقدام کند. البته این رویکرد به بلوغ و رشد فکری نیاز دارد.

این مقام مسئول همچنین به برخی ضروریت‌ها در انجام برنامه‌های فرهنگی نظیر کنسرت‌ها اشاره کرد و گفت: وقتی می‌خواهند بر اساس سند موسیقی کنسرتی را اجرا کنند باید شئونات شرعی و همه ضوابط آن سند رعایت شود، اما گاهی اوقات رفتارهای نامتعارفی در این برنامه‌ها صورت می‌گیرد که به اصل موضوع آسیب می‌زند. باید از آسیب زدن به اصل برنامه‌ها توسط افراد خودسر جلوگیری کرد.

خسروپناه خاطرنشان کرد: گاهی اوقات برنامه را اداره میراث یا اوقاف در استانی اجرا کرده است اما یک عده سرخود می‌روند و به آن اصل برنامه آسیب می‌زنند. طبیعتا مسئولان آن شهر یا استان باید مراقب باشند تا این نوع برخوردها اتفاق نیفتد.

دکتر خسروپناه در ادامه بر نیاز جامعه به شادابی و نشاط تاکید و تصریح کرد: جامعه ما قطعاً به نشاط حلال نیاز دارد. قطعا باید برنامه‌ها و جشنواره‌های نشاط‌آور برگزار کنیم تا مردم مومنانه از زندگی خود لذت ببرند. بنابراین لذت ممنوع نیست، اما لذت باید توأم با ایمان باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: مردم ما نیز مردمی مومن هستند و عشق به خدا و اهل بیت (ع) دارند. بنابراین اگر اجرای ضوابط درست باشد و برنامه‌های حلال برگزار شود قطعا درست استمرار پیدا خواهد کرد. در غیر این صورت اگر شیطنت‌هایی صورت بگیرد ممکن است اصل موضوع آسیب ببیند.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استاندار امام جمعه کنسرت لغو کنسرت خبر فوری عبدالحسین خسروپناه فرهنگ سازی
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اظهارات وزیر ارشاد درباره حواشی کنسرت‌ها
کنسرت عرفان طهماسبی در اهواز لغو شد
لغو کنسرت یک گروه موسیقی تکذیب شد
ناتوانی وزارت ارشاد در دفاع از مجوزها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است
حضور نوازندگان زن، دلیل لغو کنسرت علیرضا قربانی؟
مخالفت شدید امام جمعه بابل برای برگزاری کنسرت
ساکنان نیاوران کنسرت سیروان را به زمین زدند
دلیل لغو کنسرت‌ علیرضا قربانی اعلام شد!
کنسرت‌های سیروان خسروی و ایهام لغو شد
کنسرت محسن یگانه در کرمان لغو شد
دلیل لغو کنسرت خواننده‌های مجاز داخلی در کانادا چه بود؟
وقتی یک برنامه هنری سیاسی می‌شود!
کنسرت محسن یگانه لغو شد
بی‌نظمی کنسرت مجید سالاری را لغو کرد؛‌ نه صدای زنانه!
شیوه جدید لغو کنسرت‌ها این بار در پایتخت
پول بلیت کنسرت‌های لغو شده چه شد؟
پاسخ امام جمعه اردبیل به حواشی انتصاب برادرزاده‌اش
تجدید کنسرت‌های اهواز منوط به تصمیم مراجع ذی‌صلاح
هشدار ابطحی به رئیسی درباره رواج «هرج و مرج ملی»
بزرگ‌ ترین سالن کنسرت از گردونه‌ی اجراها حذف شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Canada
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
8
پاسخ
به علم الهدی بگو
بابی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
0
پاسخ
کلمه نمی تواند معنی نشده است.خودت هم خوب می دانی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
0
پاسخ
فعلا اینطور است .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
0
پاسخ
تو ایران هرکسی می گوید قانون آن چیزی است که من می گویم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
0
پاسخ
به گفتن نیست. عملا اقدام میکنن و هیچ کس هم کاری نمیتونه بکنه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
تصاویر تشییع پیکر صابر کاظمی؛ همه آمده بودند
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۴ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۹۱ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۷۷ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۶ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۰ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cMa
tabnak.ir/005cMa