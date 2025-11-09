حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه با بیان این مطلب در پاسخ به سؤالی درباره چگونگی صیانت از مصوبات فرهنگی از جمله سند ملی موسیقی در برابر برخوردهای سلیقهای، اظهار کرد: نکته اول در این زمینه فرهنگسازی است؛ یعنی تابع قانون بودن. به این معنی که هیچکس فراتر از قانون نیست. کسی نمیتواند بگوید من استاندار، فرماندار، امامجمعه، روحانی یا بزرگ محل هستم و اجازه اجرای یک برنامه را به دلیل اینکه خلاف شرع میدانم یا نمیپسندم نمیدهم. بنابراین اینکه ما در هر موضوعی اعم از موسیقی یا غیره دچار قانونگریزی و قانونستیزی شویم بسیار خطرناک است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: برخی از افراد بیان میکنند مگر سند موسیقی قانون نیست چرا برخی از افراد با اجرای آن مخالفت میکنند. اگر دقت کنیم مشاهده خواهیم کرد همین افراد با برخی قوانین دیگر مخالفت میکنند. بنابراین ما باید فرهنگ قانونگرایی را داشته باشیم. هیچ احدالناسی فراقانون نیست.
او با اشاره به «دیدگاه امام (ره) و تأکیدات مقام معظم رهبری بر قانونگرایی در جامعه» افزود: این موضوع نیازمند بلوغ و رشد است تا بر اساس آن فرهنگ قانونگرایی در جامعه نهادینه شود. بر این اساس تا زمانی که قانون، قانون است، باید مکلف به اجرای آن باشیم و اگر هم کسی قبول ندارد باید از طریق فرایند قانونی نسبت به تغییر آن اقدام کند. البته این رویکرد به بلوغ و رشد فکری نیاز دارد.
این مقام مسئول همچنین به برخی ضروریتها در انجام برنامههای فرهنگی نظیر کنسرتها اشاره کرد و گفت: وقتی میخواهند بر اساس سند موسیقی کنسرتی را اجرا کنند باید شئونات شرعی و همه ضوابط آن سند رعایت شود، اما گاهی اوقات رفتارهای نامتعارفی در این برنامهها صورت میگیرد که به اصل موضوع آسیب میزند. باید از آسیب زدن به اصل برنامهها توسط افراد خودسر جلوگیری کرد.
خسروپناه خاطرنشان کرد: گاهی اوقات برنامه را اداره میراث یا اوقاف در استانی اجرا کرده است اما یک عده سرخود میروند و به آن اصل برنامه آسیب میزنند. طبیعتا مسئولان آن شهر یا استان باید مراقب باشند تا این نوع برخوردها اتفاق نیفتد.
دکتر خسروپناه در ادامه بر نیاز جامعه به شادابی و نشاط تاکید و تصریح کرد: جامعه ما قطعاً به نشاط حلال نیاز دارد. قطعا باید برنامهها و جشنوارههای نشاطآور برگزار کنیم تا مردم مومنانه از زندگی خود لذت ببرند. بنابراین لذت ممنوع نیست، اما لذت باید توأم با ایمان باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: مردم ما نیز مردمی مومن هستند و عشق به خدا و اهل بیت (ع) دارند. بنابراین اگر اجرای ضوابط درست باشد و برنامههای حلال برگزار شود قطعا درست استمرار پیدا خواهد کرد. در غیر این صورت اگر شیطنتهایی صورت بگیرد ممکن است اصل موضوع آسیب ببیند.