میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت انواع سکه پارسیان امروز ۱۸ آبان

قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۳۹۱۱۱
| |
266 بازدید
قیمت انواع سکه پارسیان امروز ۱۸ آبان

قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش تابناک، سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

بروزرسانی:یکشنبه ۱۸  آبان

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

12,420,000

سکه پارسیان ۰/۲۰۰

23,050,000

سکه پارسیان ۰/۳۰۰

33,700,000

سکه پارسیان ۰/۴۰۰

44,300,000

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

54,900,000

سکه پارسیان ۰/۶۰۰

65,550,000

سکه پارسیان ۰/۷۰۰

76,150,000

سکه پارسیان ۰/۸۰۰

86,800,000

سکه پارسیان ۰/۹۰۰

97,400,000

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

108,700,000

سکه پارسیان ۱/۱۰۰

119,350,000

سکه پارسیان ۱/۲۰۰

129,550,000

سکه پارسیان ۱/۳۰۰

140,600,000

سکه پارسیان ۱/۴۰۰

151,200,000

سکه پارسیان ۱/۵۰۰

161,800,000
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سکه سکه پارسیان انواع سکه پارسیان قیمت سکه پارسیان خرید سکه پارسیان خبر فوری
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت سکه پارسیان در انواع سوت با عیار ۷۵۰
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۹ شهریور
قیمت سکه پارسیان امروز ۶ آبان+جدول
قیمت سکه پارسیان، امروز ۲۸ بهمن ۱۴۰۳
قیمت سکه پارسیان، امروز ۶ اسفند ۱۴۰۳
قیمت سکه پارسیان، امروز ۲۷ اردیبهشت
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۴ آبان
قیمت سکه پارسیان، امروز ۴ خرداد ۱۴۰۴
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱ مرداد
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۹ فروردین
قیمت سکه پارسیان امروز ۲۶ فروردین
قیمت سکه پارسیان، امروز ۲۴ تیر ۱۴۰۴
قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱۸ فروردین
قیمت انواع سکه پارسیان امروز ۳۰ اردیبهشت
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۲۱ بهمن
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴
قیمت انواع سکه پارسیان، امروز ۱۴ مرداد
قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۷ مهر
قیمت سکه پارسیان، امروز ۲۵ اسفند ماه
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
تصاویر تشییع پیکر صابر کاظمی؛ همه آمده بودند
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۴ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۹۱ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۷۷ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۶ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۰ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cMZ
tabnak.ir/005cMZ