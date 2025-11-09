قیمت دلار در بازار امروز 18 آبان ماه

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ در محدوده ۱۰۸ هزار تومان قرار دارد.

به گزارش تابناک، قیمت دلار نزدیک به یک ماه است که در محدوده قیمتی ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان باقی مانده و تحرک زیادی از خود نشان نمی‌دهد.

قیمت اسکناس آمریکایی بعد از یک جهش سنگین که در شهریورماه داشت، این روزها روند عادی را طی می‌کند و ثابت مانده است‌‌.

قیمت دلار امروز با قیمت ۱۰۸ هزار و ۱۰۰ تومان کار خود را آغاز خواهد کرد و دلار توافقی نیز در محدوده ۷۱ هزار تومان است.

پیش بینی می‌شود که قیمت دلار در هفته‌های آینده تحت تاثیر فرارسیدن پایان سال میلادی و موعد تسویه حساب‌های بین‌المللی و همچنین ناترازی های داخلی افزایش داشته باشد.