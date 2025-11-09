میلی صفحه خبر لوگو بالا
آخرین وضعیت مذاکرات از زبان عراقچی

وزیر امور خارجه با بیان اینکه در حال حاضر هیچ امکانی برای از سر گیری مذاکرات با آمریکا وجود ندارد، گفت: هر زمان آمریکایی‌ها برای مذاکره‌ای برابر و سودمند برای هر دو طرف آماده باشند؛ مذاکره می‌تواند ممکن شود.
آخرین وضعیت مذاکرات از زبان عراقچی

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به سوالی در خصوص امکان از سر گیری مذاکرات با آمریکا پاسخ داد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عراقچی  اظهار کرد: واقعیت این است که در حال حاضر هیچ امکانی وجود ندارد، چون ما هیچ رویکرد مثبت یا سازنده‌ای از طرف آمریکا نمی‌بینیم. 

وی خاطر نشان کرد: هر زمان که آن‌ها برای مذاکره‌ای بر اساس پایه برابر برای یک توافق سودمند برای هر دو طرف آماده باشند؛ مذاکره می‌تواند ممکن باشد و ایران می‌تواند آن را مورد بررسی قرار دهد. اما رویکردی که ما از آمریکایی‌ها می‌بینیم چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.

 

