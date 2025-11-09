به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مهرداد حسنزاده یکشنبه ۱۸ آبان توضیح داد: ساعت ۷:۳۷ صبح، بخش نوزادان در طبقه همکف بیمارستان به دلیل اتصال سیم برق دچار حادثه شد که پس از اعلام، تیمهای آتشنشانی بندرعباس با هماهنگی مدیریت بحران استانداری به محل اعزام شدند.
وی افزود: همزمان با آغاز عملیات مهار آتش، ۱۴ نوزاد از محل تخلیه و به بخشهای دیگر بیمارستان منتقل شدند. با تلاش بهموقع آتشنشانان، آتشسوزی مهار و عملیات تخلیه دود انجام شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری ادامه داد: در حال حاضر عملیات پاکسازی و تهویه فضای بخش، در حال انجام است و تا ساعتی دیگر نوزادان به بخشهای مربوط بازگردانده خواهند شد.
حسنزاده تأکید کرد: این حادثه هیچ مصدوم یا تلفات جانی نداشته است و فعالیت بیمارستان کودکان بندرعباس بدون وقفه ادامه دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان وی از سرعت عمل نیروهای آتشنشانی، اورژانس و کادر درمان قدردانی کرد و گفت: هماهنگی کامل میان دستگاههای امدادی و مدیریت بیمارستان موجب شد از بروز هرگونه خسارت جدی جلوگیری شود.