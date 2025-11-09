میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آقای پزشکیان مردم تهران کجا بروند؟!

اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور درباره وضعیت تهران و کشور، از بحران آب تا مشکلات معیشتی، بار دیگر نگرانی عمومی را برانگیخته است.
کد خبر: ۱۳۳۹۰۹۶
| |
3 بازدید
آقای پزشکیان مردم تهران کجا بروند؟!
 جملاتی مانند «اگر تهران آب نداشته باشد، مجبوریم شهر را خالی کنیم» یا اشاره به «گرسنگی و بدبختی مردم» پیامدهای روانی و اجتماعی عمیقی دارند و نشان می‌دهند که هشدارهای دولت بدون ارائه راهکار عملی و امیدبخش، بیش از ایجاد آگاهی، بار ناامیدی بر افکار عمومی می‌افزاید.
 
رئیس‌جمهور پزشکیان با بیان اینکه تهران در ششمین سال پیاپی خشکسالی قرار دارد و وضعیت سدها نامطلوب است، هشدار داد که اگر مصرف آب حداقل به میزان سه مترمکعب در ثانیه مدیریت نشود، پایداری آب پایتخت با مشکل مواجه می‌شود و رفاه مردم به خطر می‌افتد. او حتی از احتمال محدودیت مصرف و کاهش فشار آب برای مشترکان پرمصرف سخن گفته و در نهایت اشاره کرده «اگر وضعیت ادامه داشته باشد، باید تهران را خالی کنیم.»
 
این نوع اظهارات، اگرچه واقعیت بحران را نشان می‌دهد، اما بدون ارائه مسیر عملی حل مشکل، بیشتر باعث ایجاد اضطراب و سردرگمی می‌شوند تا آمادگی. مردم با شنیدن چنین جملاتی، نه تنها درباره آب، بلکه درباره آینده شهر و کیفیت زندگی خود دچار نگرانی می‌شوند.
 
علاوه بر بحران آب، پزشکیان بارها از وضعیت معیشت و رفاه مردم سخن گفته و جملاتی مانند «گرسنه‌ایم» یا «بدبختیم» را مطرح کرده است. چنین اظهاراتی می‌تواند حس یأس و ناتوانی عمومی را تقویت کند. وقتی بالاترین مقام اجرایی کشور، مشکلات اقتصادی را به شکل قطعی و تلخ بازگو می‌کند، جامعه پیام «ناامیدی و فقدان راه‌حل» دریافت می‌کند، در حالی که انتظار دارد دولت همزمان با هشدار، برنامه‌های عملی برای کاهش فشار اقتصادی و حمایت از مردم ارائه دهد.
 
پیامد روانی این نوع اظهارات، کاهش اعتماد عمومی و ایجاد حس سردرگمی است. افراد جامعه ممکن است نسبت به سیاست‌های دولت بدبین شوند و از مشارکت فعال در برنامه‌های کاهش مصرف، مدیریت منابع یا حمایت اجتماعی باز بمانند.
 
اظهارات پزشکیان درباره کمبود آب، بحران اقتصادی و دشواری‌های معیشتی، نشان می‌دهد که لحن رئیس‌جمهور در حوزه‌های مختلف، به جای ایجاد امید و انگیزه، بار روانی منفی بر مردم وارد می‌کند. این لحن یأس‌آور پیامدهای عملی هم دارد:
 
رفتارهای هیجانی شهروندان مانند ذخیره‌سازی اضطراری منابع،
 
فشار غیرضروری بر بازارها و سیستم‌های شهری،
 
افزایش مهاجرت‌های شتاب‌زده از پایتخت،
 
کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی برای مدیریت بحران.
 
این اثرات، حتی اگر اقدامات عملی دولت در پشت صحنه در حال انجام باشد، با بازتاب رسانه‌ای اظهارات ناامیدکننده، می‌توانند اثرگذاری آن اقدامات را کاهش دهند.
 
ضرورت رویکرد راه‌حل‌محور
 
تحلیل اظهارات پزشکیان نشان می‌دهد که هشدار لازم است، اما باید با رویکرد راه‌حل‌محور همراه باشد. برای مثال، ارائه برنامه فوری برای کاهش مصرف آب و مدیریت منابع، اعلام بسته حمایتی برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم، انتشار داده‌ها و اطلاعات علمی درباره بحران‌ها برای افزایش شفافیت، ایجاد پیام امیدبخش همراه با هشدار، تا مردم احساس کنند بخشی از راه‌حل هستند، نه فقط شاهد بحران.
 
بدون این رویکرد، اظهارات رئیس‌جمهور بیش از آنکه جامعه را آماده کند، باعث تشویش، یأس و کاهش اعتماد عمومی می‌شوند.
 
اظهارات ناامیدکننده رئیس‌جمهور پزشکیان، از بحران آب تا مشکلات معیشتی، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت تهران و کشور ارائه می‌دهد. هشدارها لازم است، اما لحن یأس‌آور بدون ارائه راهکار عملی، پیامدهای روانی، اجتماعی و اقتصادی منفی دارد.
 
دولت باید پیام «راه‌حل‌محوری و امید» را همزمان با هشدار منتقل کند. این رویکرد شامل انتشار بسته اقدامات فوری، ارائه نقشه راه میان‌مدت و بلندمدت برای مدیریت بحران‌ها، اطلاع‌رسانی شفاف و استفاده از ظرفیت کارشناسان و نهادهای تخصصی برای پایش و اصلاح مستمر برنامه‌ها است.
 
در نهایت، رئیس‌جمهور و دولت باید همزمان با بیان واقعیت‌ها، مسیر عملی و امیدبخش برای حل بحران‌ها ارائه دهند تا مردم نه فقط شاهد هشدار باشند، بلکه همکار و شریک در مدیریت مسائل ملی نیز باشند. بدون این تعادل، سخنان دلسردکننده بیش از آنکه آمادگی ایجاد کنند، باعث اضطراب و کاهش اعتماد عمومی می‌شوند.
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان آب رئیس جمهور
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رمضان‌زاده به پزشکیان: تخلیه تهران شوخی ناچسب است
پزشکیان: اگر باران نیاید، باید تهران را خالی کنیم!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
تصاویر تشییع پیکر صابر کاظمی؛ همه آمده بودند
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
مقایسه ویلاهای لوکس سوئیس و ایران
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۴ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۶۷ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۹ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cMK
tabnak.ir/005cMK