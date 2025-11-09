می‌خواستند به زنان بدحجاب و بی‌حجاب خدمات دولتی ندهند که در تعارض با قانون اساسی بود.

به گزارش تابناک؛ سکینه پاد دستیار شهید رئیسی گفته است: وزارت کشور مصوبه‌ای داشت که در تعارض با قانون اساسی و شرع بود.

مصوبه ۱۷ ماده‌ای وزارت کشور در بحث حجاب و عفاف تهیه شده بود.

یکی از آیتم‌های آن مصوبه این بود که به زنان بدحجاب و بی‌حجاب خدمات ارائه ندهیم.

آقای رئیسی با خنده به من گفت "وحیدی به من زنگ زده و پاد کیه و از کجا آوردی"؟! فرد دیگری به آقای رئیسی گفت ته‌تغاری دولتت را جمع کن.

به رئیسی گفتم دولت من را از رسانه حذف می‌کند، حاج آقا گفتند من چند بار به آقای بهادری جهرمی گفتم جایگاه خانم پاد را معرفی کنید ولی یک بار هم چنین کاری انجام نشد.