میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خودرو امروز 18 آبان + جدول

قیمت خودرو امروز 18 آبان 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۳۹۰۹۰
| |
4 بازدید

قیمت خودرو امروز 18 آبان + جدول

قیمت خودرو امروز 18 آبان 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در وضعیت انتظار و احتیاط قرار گرفت. پس از رفت‌و‌برگشت‌های متعدد در خصوص آیین‌نامه واردات خودرو، سرانجام تعرفه پلکانی مدنظر دولت به تایید مجلس رسید.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز،اکنون و با گذشت سه سال از رفع ممنوعیت واردات خودرو، انتشار این خبر بار دیگر امید به خرید خودروهای اقتصادی را در میان بخش قابل توجهی از متقاضیان زنده کرده است. با این حال، با توجه به نرخ ارز، رشد فزاینده قیمت جهانی خودرو، تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، تحقق تعادل در بازار خودرو با اتکا به تسهیلات جدید چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

در مجموع، انتظار می‌رود این تحولات در کوتاه‌مدت منجر به تشدید رکود و کاهش حجم معاملات در بازار خودرو شود.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 18 آبان + جدول

دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته 9 میلیون تومان گران شد و به بهای معاملاتی یک میلیارد و 329 میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) ریزش بهای پنج میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 980 میلیون تومان خرید و فروش شود.

تارا دستی V1 نسبت به روز گذشته سه میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ یک میلیارد و 82 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. در زمان انتشار این گزارش، نوسان خاصی در نرخ محصولات سایپا دیده نمی‌شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 18 آبان + جدول

اکستریم SX ریزش قیمت 60 میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ سه میلیارد و 370 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، تیگو 8 پرومکس نسبت به روز معاملاتی پیشین 10 میلیون تومان گران شد و روی شاخص چهار میلیارد و 10 میلیون تومان ایستاد.

لوکانو L8 افت بهای 40 میلیون تومانی را پشت سرگذاشت و با ارزش چهار میلیارد و 560 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید. از سوی دیگر کی‌ام‌سی ایگل 35 میلیون تومان ارزان شد تا امروز تا با نرخ یک میلیارد و 350 میلیون تومان در معاملات حضور یابد.

هایما S7 پرو کاهش قیمت 30 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ دو میلیارد و 310 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. همچنین، چانگان CS35 نسبت به معاملات روز گذشته افت 15 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با نرخ دو میلیارد و 200 در معاملات امروز حاضر شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو قیمت خودرو بازار خودرو ایران خودرو سایپا خودرو وارداتی خودرو خارجی خودرو داخلی خبر فوری
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 2 مهر 1404 +جدول
قیمت خودرو امروز 8 مهر 1404
قیمت خودرو امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 16 مهر 1404
قیمت خودرو امروز 31 شهریور ماه
قیمت خودرو امروز 3 آبان 1404
قیمت خودرو امروز سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۲۴ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۴
پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آینده
قیمت خودرو امروز 17 آبان 1404
قیمت خودرو امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 21 مهر 1404
قیمت خودرو امروز دوشنبه 28 مهر
قیمت خودرو امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۴+جدول
قیمت خودرو در بازار امروز 7 آبان ماه
قیمت خودرو امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 12 آبان 1404
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
تصاویر تشییع پیکر صابر کاظمی؛ همه آمده بودند
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
مقایسه ویلاهای لوکس سوئیس و ایران
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۴ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۶ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۶۶ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۵۵ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۹ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cME
tabnak.ir/005cME