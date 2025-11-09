قیمت خودرو امروز 18 آبان + جدول

قیمت خودرو امروز 18 آبان 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در وضعیت انتظار و احتیاط قرار گرفت. پس از رفت‌و‌برگشت‌های متعدد در خصوص آیین‌نامه واردات خودرو، سرانجام تعرفه پلکانی مدنظر دولت به تایید مجلس رسید.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز،اکنون و با گذشت سه سال از رفع ممنوعیت واردات خودرو، انتشار این خبر بار دیگر امید به خرید خودروهای اقتصادی را در میان بخش قابل توجهی از متقاضیان زنده کرده است. با این حال، با توجه به نرخ ارز، رشد فزاینده قیمت جهانی خودرو، تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، تحقق تعادل در بازار خودرو با اتکا به تسهیلات جدید چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

در مجموع، انتظار می‌رود این تحولات در کوتاه‌مدت منجر به تشدید رکود و کاهش حجم معاملات در بازار خودرو شود.

قیمت خودروهای داخلی

دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته 9 میلیون تومان گران شد و به بهای معاملاتی یک میلیارد و 329 میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) ریزش بهای پنج میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 980 میلیون تومان خرید و فروش شود.

تارا دستی V1 نسبت به روز گذشته سه میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ یک میلیارد و 82 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. در زمان انتشار این گزارش، نوسان خاصی در نرخ محصولات سایپا دیده نمی‌شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

اکستریم SX ریزش قیمت 60 میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ سه میلیارد و 370 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، تیگو 8 پرومکس نسبت به روز معاملاتی پیشین 10 میلیون تومان گران شد و روی شاخص چهار میلیارد و 10 میلیون تومان ایستاد.

لوکانو L8 افت بهای 40 میلیون تومانی را پشت سرگذاشت و با ارزش چهار میلیارد و 560 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید. از سوی دیگر کی‌ام‌سی ایگل 35 میلیون تومان ارزان شد تا امروز تا با نرخ یک میلیارد و 350 میلیون تومان در معاملات حضور یابد.

هایما S7 پرو کاهش قیمت 30 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ دو میلیارد و 310 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. همچنین، چانگان CS35 نسبت به معاملات روز گذشته افت 15 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با نرخ دو میلیارد و 200 در معاملات امروز حاضر شد.