استقبال کیهان از طعنه یک روزنامه به خانم سخنگو

روزنامه کیهان متن کامل انتقاد روزنامه هم میهن از سخنگوی دولت را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۳۹۰۸۶
| |
605 بازدید
|
۱
استقبال کیهان از طعنه یک روزنامه به خانم سخنگو

به گزارش تابناک به نقل از هم‌میهن؛ این روزنامه در مطلبی با عنوان استندآپ کمدین یا سخنگو، به تصاویر هفتگی سخنگوی دولت در نشان دادن علامت قلب (‌قبلاً شکل کلیه!) اشاره کرد و نوشت: سرکار خانم مهاجرانی سلام و عرض ادب. اول اینکه نمی‌‏دانم چه اصراری دارید هر دو سه هفته یکبار میهمان عکس‌نوشت شوید. خدا شاهد است هفته قبل که دستتان را به قلب تبدیل کردید، با وجود اینکه خیلی حرف در دل داشتم زبان به کام گرفتم. ظاهراً اما اگر به زبان نیاییم این حرکت کم‌کم به موتیف تکرارشونده‏ هر جلسه دولت تبدیل می‌‏شود.

می‏دانم که سخنگوی دولت بودن یکی از سخت‌‏ترین کارهای هر دولتی است. احتمالاً از قول آن فیلسوف شنیده‌‏اید که «زبان سرچشمه همه سوءتفاهم‏‌هاست، چراکه هیچ واژه‏ای آن‏چه را می‏‌خواهیم، دقیقاً بیان نمی‌‏کند».

واقعیت این است که این زبان همان‌قدر که می‌‏تواند بین‏ آدمی جماعت وصل بیافریند فصل هم به بار می‌‏آورد. اصلاً چرا به دنبال اندیشمند غربی برویم؛ مگر سعدی خودمان نگفت که تا مرد ـ شما بخوان زن ـ سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. می‏‌خواهم بگویم متوجه موقعیتی که حضرتعالی در آن گیر کرده‌‏اید هستم. شما همین که صبح به صبح راننده دنبال‌تان می‏‌آید و به محل کار تشریف می‌‏برید، عیب و هنرتان را روی دایره می‌‏ریزید.

حقیقتش را بخواهید روز اولی که به این سمت گماشته شدید، لحن سخن گفتن و چهره مهربان‌تان به دل مردم می‌‏نشست. اصلاً شاید مهرتان از همان روزی به دل مردم افتاد که در مقام یک مادر پشت تریبون رفتید و فریاد کشیدید و اَخم و تَخم‏ کردید.

نکته اینکه آن زمان شما فرزند زمانه خویش بودید. حقیقت اینکه روزهای اول دولت و زمان انتخابات موقع همین شوخی‌‏ها و خنده‌‏ها و گریبان چاک کردن‏‌ها است. اما شما خودتان را جای مردم گرفتار فیلترینگ، تورم، ناترازی و... بگذارید. شما جای مردم بودید پیش خودتان نمی‌‏گفتید این چه رفتار لوس و بی‌نمکی‏ است که دو هفته است پشت سر هم تکرارش می‏‌کنید.

خودمانی بودن و رفیق بودن خوب و پسندیده است. بر منکرش لعنت. اما جسارتاً مردم قرار است از سخنان شما متوجه اخبار دولت شوند، ناسلامتی شما سخنگویید، نه استندآپ کمدین که حضار را به خنده وادارید. زیاده جسارت، ایام عزت‏‌تان مستدام. 

روزنامه کیهان روزنامه هم میهن فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت طعنه استنداب کمدی علامت قلب
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Australia
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
1
6
پاسخ
انصافا تنها خروجی دولت ذکر مصیبته حالا خانم سخنگو کمی استندآپ کمدی مخلوطش کرده ایراد نگیرید
