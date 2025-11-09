محمود احمدینژاد، در ویدیوئی که این روزها در فضای مجازی دست به دست میشود گفته کارهائی از قبیل رقص در روز عاشورا و پاره کردن عکس امام خمینی در ایام بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 را لباس شخصیهائی مرتکب میشدند که توسط مراکز امنیتی سازماندهی میشدند و من این کارها را رصد میکردم.
به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ با توجه به این ادعای احمدینژاد، اکنون متهم اصلی خود اوست که در آن زمان رئیس جمهور بود و مراکز امنیتی زیر نظر او بودند و او مانع این اقدامات نشد و حتی به نفع خودش درباره این وقایع سکوت کرد و مردم را خس و خاشاک نامید. بنابراین، او باید محاکمه و مجازات شود.