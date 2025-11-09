میلی صفحه خبر لوگو بالا
جزییات ترکیدگی لاستیک هواپیما در فرودگاه مشهد

حسن جعفری مدیر روابط‌عمومی فرودگاه‌های خراسان‌رضوی در گفتگویی، اظهار کرد: پروژه زیرساختی بهسازی و اجرای روکش آسفالت باند ۳۱ راست با هدف ارتقای ایمنی پروازها، بهبود کیفیت سطح باند و افزایش قابلیت عملیاتی فرودگاه مشهد، در مدت ۱۰ روز در مهرماه امسال با موفقیت کامل به‌انجام رسیده است.
جزییات ترکیدگی لاستیک هواپیما در فرودگاه مشهد

هواپیمای فوکر ۱۰۰ شرکت هواپیمایی آسمان با رجیستر EP-ASR روز گذشته  هنگام فرود در فرودگاه بین‌المللی مشهد دچار ترکیدگی لاستیک شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، براساس این گزارش، خوشبختانه این حادثه بدون خسارت جانی بود و مسافران پس از انتقال هواپیما به تاکسی‌وی، به‌طور ایمن پیاده شدند.

حسن جعفری مدیر روابط‌عمومی فرودگاه‌های خراسان‌رضوی در گفتگویی، اظهار کرد: پروژه زیرساختی بهسازی و اجرای روکش آسفالت باند ۳۱ راست با هدف ارتقای ایمنی پروازها، بهبود کیفیت سطح باند و افزایش قابلیت عملیاتی فرودگاه مشهد، در مدت ۱۰ روز در مهرماه امسال با موفقیت کامل به‌انجام رسیده است.

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
قارنعلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
0
پاسخ
من اگر ببینم هواپیما یم فوکر 100 باشد از پرواز انصراف می دهم
