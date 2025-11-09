جزییات ترکیدگی لاستیک هواپیما در فرودگاه مشهد

هواپیمای فوکر ۱۰۰ شرکت هواپیمایی آسمان با رجیستر EP-ASR روز گذشته هنگام فرود در فرودگاه بینالمللی مشهد دچار ترکیدگی لاستیک شد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، براساس این گزارش، خوشبختانه این حادثه بدون خسارت جانی بود و مسافران پس از انتقال هواپیما به تاکسیوی، بهطور ایمن پیاده شدند.
حسن جعفری مدیر روابطعمومی فرودگاههای خراسانرضوی در گفتگویی، اظهار کرد: پروژه زیرساختی بهسازی و اجرای روکش آسفالت باند ۳۱ راست با هدف ارتقای ایمنی پروازها، بهبود کیفیت سطح باند و افزایش قابلیت عملیاتی فرودگاه مشهد، در مدت ۱۰ روز در مهرماه امسال با موفقیت کامل بهانجام رسیده است.