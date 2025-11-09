رای ایرلند به حذف «اسرائیل» از مسابقات «یوفا»

اتحادیه فوتبال ایرلند اعلام کرد که در جلسه‌ای فوق‌العاده، با اکثریت قاطع به ارائه پیشنهادی به اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) برای ممنوعیت حضور رژیم صهیونیستی در مسابقات باشگاهی و ملی اروپایی رأی داده است.

در بیانیه رسمی اتحادیه آمده است "در این جلسه فوق‌العاده، تصمیمی عادی به اعضای مجمع عمومی اتحادیه ارائه شد و با ۷۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع تصویب شد".

به گزارش تابناک به نقل از العالم؛ بر اساس این تصمیم، هیئت مدیره اتحادیه فوتبال ایرلند موظف شد پیشنهاد رسمی خود را به کمیته اجرایی یوفا ارائه دهد تا مشارکت فدراسیون فوتبال رژیم اشغالگر "اسرائیل" در مسابقات یوفا به دلیل نقض دو بند مشخص از اساسنامه اتحادیه فورا متوقف شود.

طبق بیانیه، بند اول نقض‌شده مربوط به برگزاری مسابقات باشگاهی در مناطق اشغالی کرانه باختری بدون مجوز فدراسیون فوتبال فلسطین است که برخلاف قوانین فیفا (ماده ۷۳) و یوفا (ماده ۵) انجام شده است.

بند دوم نقض نیز مربوط به عدم اجرای سیاست مؤثر مبارزه با نژادپرستی توسط فدراسیون "اسرائیل" است که مغایر با قوانین یوفا (ماده ۷ مکرر) و مقررات انضباطی مربوطه می‌باشد.

این پیشنهاد توسط باشگاه "بوهمیان" به مجمع عمومی اتحادیه فوتبال ایرلند ارائه شد و در جلسه‌ای غیرعادی قبل از مجمع عمومی سالانه به تصویب رسید.