میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رای ایرلند به حذف «اسرائیل» از مسابقات «یوفا»

اتحادیه فوتبال ایرلند اعلام کرد که در جلسه‌ای فوق‌العاده، با اکثریت قاطع به ارائه پیشنهادی به اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) برای ممنوعیت حضور رژیم صهیونیستی در مسابقات باشگاهی و ملی اروپایی رأی داده است.
کد خبر: ۱۳۳۹۰۶۴
| |
1420 بازدید
|
۲

رای ایرلند به حذف «اسرائیل» از مسابقات «یوفا»

در بیانیه رسمی اتحادیه آمده است "در این جلسه فوق‌العاده، تصمیمی عادی به اعضای مجمع عمومی اتحادیه ارائه شد و با ۷۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع تصویب شد".

به گزارش تابناک به نقل از العالم؛ بر اساس این تصمیم، هیئت مدیره اتحادیه فوتبال ایرلند موظف شد پیشنهاد رسمی خود را به کمیته اجرایی یوفا ارائه دهد تا مشارکت فدراسیون فوتبال رژیم اشغالگر "اسرائیل" در مسابقات یوفا به دلیل نقض دو بند مشخص از اساسنامه اتحادیه فورا متوقف شود.

طبق بیانیه، بند اول نقض‌شده مربوط به برگزاری مسابقات باشگاهی در مناطق اشغالی کرانه باختری بدون مجوز فدراسیون فوتبال فلسطین است که برخلاف قوانین فیفا (ماده ۷۳) و یوفا (ماده ۵) انجام شده است.

بند دوم نقض نیز مربوط به عدم اجرای سیاست مؤثر مبارزه با نژادپرستی توسط فدراسیون "اسرائیل" است که مغایر با قوانین یوفا (ماده ۷ مکرر) و مقررات انضباطی مربوطه می‌باشد.

این پیشنهاد توسط باشگاه "بوهمیان" به مجمع عمومی اتحادیه فوتبال ایرلند ارائه شد و در جلسه‌ای غیرعادی قبل از مجمع عمومی سالانه به تصویب رسید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایرلند اسرائیل فدراسیون اسرائیل مسابقات یوفا مسابقات باشگاهی رژیم صهیونیستی
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ایرلند برای فرزندآوری حقوق می دهد
ممنوعیت توهین به مقدسات در ایرلند برداشته شد
استقبال وزیر امور خارجه از همتای ایرلندی خود
به‌روزرسانی بدهکارترین کشورهای جهان
سفارتخانه اسرائیل پرچم این رژیم را پایین کشید
برای تعلیق یکجانبه تجارت با «اسرائیل» منتظر اروپا نمی‌مانیم
وزیر خارجه ایرلند به ایران سفر می‌کند
رأی‌گیری تاریخی پارلمان ایرلند علیه رژیم‌صهیونیستی
تاکید گروه دوستی پارلمانی ایران و ایرلند بر گسترش روابط
نمایشگاه کلاه - ایرلند
نماز عید قربان در مستطیل سبز - ایرلند
جایزه صلح ایرلند به جان کری رسید
بدهکارترین کشورهای جهان کدام اند؟
پایتخت ایرلند در خاموشی فرو رفت
بازداشت عروس داعش در ایرلند
نتانیاهو سفیر ایرلند را احضار کرد
بدهکارترین کشورهای جهان کدامند؟
بدنامی دیگری برای کلیسای کاتولیک رقم خورد
بحران سیاسی در دولت ائتلافی ایرلند
رژیم صهیونیستی سفیر ایرلند را احضار کرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
1
4
پاسخ
دمش گرم
بهروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
3
پاسخ
دمش گرم بجای عربها شرافت بیشتری بخرج داد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
تصاویر تشییع پیکر صابر کاظمی؛ همه آمده بودند
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۹۹ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۴ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۸۴ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۶ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۰ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۰ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cLo
tabnak.ir/005cLo