میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تلفات گردباد مرگبار در برزیل

مقامات برزیل اعلام کردند که بر اثر وقوع طوفان و گردباد قدرتمند در ایالت پارانا در جنوب این کشور، شش نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند.
کد خبر: ۱۳۳۹۰۶۳
| |
367 بازدید

تلفات گردباد مرگبار در برزیل

این گردباد که سرعت آن بیش از ۲۵۵ کیلومتر در ساعت بود، ده‌ها خانه را ویران و دولت را وادار به اعلام وضعیت اضطراری در منطقه آسیب‌دیده کرد.

به گزارش تابناک؛ مقامات ایالتی در بیانیه‌ای اعلام کردند که بر اثر وقوع این گردباد حداقل یک نفر نیز مفقود شده است.

پنج نفر از کشته‌شدگان بزرگسال و نفر ششم یک دختر ۱۴ ساله بود.

دولت برزیل اعلام کرد که بیش از ۷۵۰ نفر از جمله کودکان و زنان باردار، تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفته‌اند.

از این تعداد، حداقل ۱۰ نفر تحت عمل جراحی قرار گرفته و ۹ نفر همچنان در وضعیت وخیمی قرار دارند.

بر اساس گزارش های منتشر شده، ‌ گردباد درختان را سرنگون، وسایل نقلیه را واژگون و سقف چندین سازه را تخریب کرد.

کارلوس ماسا راتینیو جونیور فرماندار ایالت پارانا سه روز عزای عمومی در این ایالت اعلام کرد.

لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل، در رسانه‌های اجتماعی با قربانیان ابراز همدردی کرد.

همچنین مقامات برزیلی از اعزام کمک‌های اضطراری به منطقه آسیب دیده خبر دادند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
گردباد ترسناک برزیل حادثه کشته ها زخمی ها تندباد وزش باد شدید
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حادثه در شهربازی کرمان+ جزییات
هشدار فعالیت سامانه بارشی در سیستان و بلوچستان
انفجار مرگبار در نیجریه + شمار کشته ها
هشدار هواشناسی اصفهان: تندباد شدید در راه است
وزش باد ۱۱۵ کیلومتری در زابل / کاهش دید تا ۷۰۰ متر
هشدار نارنجی تشدید بارش‌ها و وقوع تندبادلحظه‌ای
سقوط هواپیمایی دیگر در آمریکا
آمار کشته و زخمی‌های رژیم صهیونیستی از زبان لاپید
وزش تندباد خسارت‌بار در رشت
آمار کشته‌های حملات اخیر رژیم صهیونیستی به ایران
تندباد در خوی قربانی گرفت
هشدار نسبت به پدیده گرد و خاک در خوزستان
حادثه مرگبار در ورزشگاه شهر لاهیجان
هشدار وزش بادهای قابل ملاحظه در خوزستان
تندباد در خوزستان جان پنج تن را گرفت
فروریختن ساختمان ۲۰طبقه در برزیل درپی آتش‌سوزی
هشدار وقوع تندباد در آذربایجان غربی
هشدار وقوع تندباد در تهران و ۳ استان دیگر
۸ نوع حیوان وحشی از باغ وحش ارومیه فرار کردند
هشدار وزش تند‌باد در چهارمحال و بختیاری
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
تصاویر تشییع پیکر صابر کاظمی؛ همه آمده بودند
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
مقایسه ویلاهای لوکس سوئیس و ایران
واکاوی سخنان «گروسی» درباره ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت؛ فشار با «مجوز بازرسی از تأسیسات آسیب دیده»
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۳ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۴ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۶۳ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۹ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cLn
tabnak.ir/005cLn