تلفات گردباد مرگبار در برزیل

این گردباد که سرعت آن بیش از ۲۵۵ کیلومتر در ساعت بود، دهها خانه را ویران و دولت را وادار به اعلام وضعیت اضطراری در منطقه آسیبدیده کرد.
به گزارش تابناک؛ مقامات ایالتی در بیانیهای اعلام کردند که بر اثر وقوع این گردباد حداقل یک نفر نیز مفقود شده است.
پنج نفر از کشتهشدگان بزرگسال و نفر ششم یک دختر ۱۴ ساله بود.
دولت برزیل اعلام کرد که بیش از ۷۵۰ نفر از جمله کودکان و زنان باردار، تحت مراقبتهای پزشکی قرار گرفتهاند.
از این تعداد، حداقل ۱۰ نفر تحت عمل جراحی قرار گرفته و ۹ نفر همچنان در وضعیت وخیمی قرار دارند.
بر اساس گزارش های منتشر شده، گردباد درختان را سرنگون، وسایل نقلیه را واژگون و سقف چندین سازه را تخریب کرد.
کارلوس ماسا راتینیو جونیور فرماندار ایالت پارانا سه روز عزای عمومی در این ایالت اعلام کرد.
لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل، در رسانههای اجتماعی با قربانیان ابراز همدردی کرد.
همچنین مقامات برزیلی از اعزام کمکهای اضطراری به منطقه آسیب دیده خبر دادند.