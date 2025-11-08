یک ایرانی، نامزد جایزه گرمی ۲۰۲۶ شد

به گزارش تابناک به نقل از خبر آنلاین، «مهران متین» موزیسین ایرانی در بخش بهترین اجرای موسیقی آفریقا (Best African Music Performance) با اثر «Hope & Love» از Eddy Kenzo هنرمند اوگاندایی تبار در لیست کامل کاندیدهای دریافت گرمی ۲۰۲۶ دیده می‌شود.

با انتشار رسمی لیست کامل کاندیدهای دریافت گرمی ۲۰۲۶ که در تاریخ ۷ نوامبر اعلام شد، «مهران متین» موزیسین ایرانی در بخش بهترین اجرای موسیقی آفریقا (Best African Music Performance) با اثر «Hope & Love» از Eddy Kenzo هنرمند اوگاندایی تبار در این بخش دیده می‌شود.

مراسم سالانه گرمی در ۱ فوریه سال آینده میلادی برگزار و برندگان این رویداد مهم موسیقی جهان معرفی می‌ شوند.