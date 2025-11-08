میلی صفحه خبر لوگو بالا
یک ایرانی، نامزد جایزه گرمی ۲۰۲۶ شد

موزیسین ایرانی در بخش بهترین اجرای موسیقی آفریقا در لیست کامل کاندیدهای دریافت گرمی ۲۰۲۶ دیده می‌شود.
به گزارش تابناک به نقل از خبر آنلاین، «مهران متین» موزیسین ایرانی در بخش بهترین اجرای موسیقی آفریقا (Best African Music Performance)  با اثر «Hope & Love» از Eddy Kenzo هنرمند اوگاندایی تبار در لیست کامل کاندیدهای دریافت گرمی ۲۰۲۶ دیده می‌شود.

 با انتشار رسمی لیست کامل کاندیدهای دریافت گرمی ۲۰۲۶ که در تاریخ ۷ نوامبر اعلام شد، «مهران متین» موزیسین ایرانی در بخش بهترین اجرای موسیقی آفریقا (Best African Music Performance)  با اثر «Hope & Love» از Eddy Kenzo هنرمند اوگاندایی تبار در این بخش دیده می‌شود.

مراسم سالانه گرمی در ۱ فوریه سال آینده میلادی برگزار و برندگان این رویداد مهم موسیقی جهان معرفی می‌ شوند.

