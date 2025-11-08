میلی صفحه خبر لوگو بالا
مرد جوان همسرش را کشت و در بیابان دفن کرد!

با پیداشدن جسد زنی که تصور می‌شد گم شده است، اسرار قتل او برملا شد.
مرد جوان همسرش را کشت و در بیابان دفن کرد!

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، مدتی قبل مأموران پلیس شهرستان بهاباد در استان یزد در جریان گم‌شدن زن جوانی قرار گرفتند. همسرش مدعی بود که وی برای انجام کاری از خانه خارج شده و برنگشته است.

با گذشت چند روز، جسد این زن درحالی‌که در محلی در اطراف شهر دفن شده بود، پیدا شد. بررسی‌ها نشان می‌داد که او به قتل رسیده است و کارآگاهان وقتی متوجه شدند که مقتول و شوهرش اختلافات زیادی با هم داشته‌اند، به شوهر وی مشکوک شدند.

این مرد بازداشت شد و در بازجویی‌ها به قتل همسرش به‌دلیل اختلافات خانوادگی و دفن او در بیابان اعتراف کرد و تحقیقات تکمیلی از او ادامه دارد.

مرد جوان قتل همسر زن جوان همسرکشی اختلافات خانوادگی دفن جسد کشف جسد
