عراقچی: جایزه صلح نوبل به یک طرفدار جنگ اهدا شده!

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص حمایت‌های برنده ۲۰۲۵ جایزه صلح نوبل از جنایات نتانیاهو و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: حتماً توئیت [ماریا کورینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل] را ملاحظه کردید که با نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، تماس تلفنی برقرار می‌کند و جنایت‌ها و نسل کشی که او در خاورمیانه انجام داده است را به عنوان اقدامی برای صلح تبریک می‌گوید.

وی ادامه داد: این خانم در تماس خود، طرح‌های نتانیاهو برای رژیم صهیونیستی که شامل حمله نظامی و برخوردهای نظامی علیه کشور خودش است را مورد حمایت قرار می‌دهد و خواستار اجرای آن طرح‌ها می‌شود.

عراقچی با نکوهش نحوه اعطای جایزه نوبل به چنین افرادی، تصریح کرد: من نمی‌دانم این چه جایزه صلحی است که به کسی داده می‌شود که طرفدار جنگ است!!