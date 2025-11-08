میلی صفحه خبر لوگو بالا
عراقچی: جایزه صلح نوبل به یک طرفدار جنگ اهدا شده!

وزیر امور خارجه با نکوهش نحوه اعطای جایزه نوبل به چنین افرادی، تصریح کرد: من نمی‌دانم این چه جایزه صلحی است که به کسی داده می‌شود که طرفدار جنگ است!
به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص حمایت‌های برنده ۲۰۲۵ جایزه صلح نوبل از جنایات نتانیاهو و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: حتماً توئیت [ماریا کورینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل] را ملاحظه کردید که با نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، تماس تلفنی برقرار می‌کند و جنایت‌ها و نسل کشی که او در خاورمیانه انجام داده است را به عنوان اقدامی برای صلح تبریک می‌گوید.

وی ادامه داد: این خانم در تماس خود، طرح‌های نتانیاهو برای رژیم صهیونیستی که شامل حمله نظامی و برخوردهای نظامی علیه کشور خودش است را مورد حمایت قرار می‌دهد و خواستار اجرای آن طرح‌ها می‌شود.

عراقچی با نکوهش نحوه اعطای جایزه نوبل به چنین افرادی، تصریح کرد: من نمی‌دانم این چه جایزه صلحی است که به کسی داده می‌شود که طرفدار جنگ است!!

عباس عراقچی وزیر امور خارجه جایزه صلح نوبل ماریا ماچادو برنده صلح نوبل اسرائیل جنایت
