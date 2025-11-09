دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد / افزایش قیمت بنزین باید متناسب با شرایط تورمی و قدرت خرید باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت در مدیریت تورم و معیشت مردم، تاکید کرد که دولت پس از جنگ ۱۲ روزه باید لایحه‌ای یک‌ساله با تمرکز بر معیشت، تولید و امنیت به مجلس ارائه می‌کرد اما این اقدام انجام نشد. او ضعف مدیریتی و نبود هماهنگی در برنامه‌های اقتصادی دولت را از عوامل اصلی تشدید تورم دانست.

علیرضا زندیان؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به ریشه‌های تورم و گرانی در کشور، اظهار کرد: مشکلات اقتصادی امروز تنها به شرایط جاری محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در تحریم‌ها، آثار روانی ناشی از جنگ ۱۲ روزه و همچنین ضعف مدیرانی دارد که نتوانسته‌اند قوانین را به‌ درستی اجرا کنند.

دولت با همان روش های پیش از جنگ ادامه می دهد که پاسخگو نیست

پس از جنگ ۱۲ روزه به دولت پیشنهاد دادیم لایحه‌ای یک‌ ساله با تمرکز بر معیشت، تولید و امنیت به مجلس بیاورد. درست است که برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۴ وجود دارند، اما شرایط ویژه پس از جنگ ایجاب می‌کرد برخی قوانین و ضوابط بازنگری شوند. متأسفانه این لایحه به مجلس ارائه نشد و دولت همچنان با همان روش‌های پیش از جنگ ادامه می‌دهد که پاسخگو نیست.

زندیان با تأکید بر اهمیت تولید در مهار تورم، اظهار داشت: وقتی از معیشت و کنترل تورم سخن می‌گوییم باید تولید در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات را در نظر بگیریم. در کنار آن، بازار سرمایه و مدیریت ارز نیز اهمیت دارد. نقدینگی نباید در فعالیت‌های کاذب مانند سکه و طلا قفل شود، بلکه باید به سمت بازار سرمایه هدایت گردد تا سرمایه در گردش تولید تأمین شود. اگر تولید با هزینه کمتر انجام گیرد، آثار تورمی نیز کاهش می‌یابد.

اگر ضعف مدیریتی و ناترازی در تیم اقتصادی دولت رفع شود، تورم قابل کنترل می شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ایران کشوری عقب‌مانده نیست؛ منابع ارزشمند کشاورزی و صنعتی و همچنین نیروهای متخصص در حوزه خدمات فنی و مهندسی داریم که می‌توانند ارزآوری بالایی برای کشور داشته باشند. بنابراین تورم موجود قابل کنترل است، به شرط آنکه ضعف مدیریتی و ناترازی در تیم اقتصادی دولت برطرف شود.

دولت فاقد برنامه مشخص است

نماینده مردم بیجار در مجلس با انتقاد از نبود برنامه روشن در دولت، گفت: رئیس‌ جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود برنامه هفتم را به‌ عنوان نقشه راه معرفی کرد، اما اکنون حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه از ۱۳۸ حکم این برنامه ایراد گرفته است. وقتی چنین ایراداتی مطرح می‌شود، یعنی دولت عملاً فاقد برنامه مشخص است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: وقتی در صحن علنی مجلس اعلام می‌شود که ۱۳۸ حکم برنامه هفتم ایراد دارد و اهدافی مانند رشد ۸ درصدی یا کاهش تورم دست‌نیافتنی است، این موضوع آثار روانی منفی بر جامعه می‌گذارد. در کنار آن، طرح مباحثی مانند افزایش قیمت بنزین یا احتمال وقوع جنگ نیز به التهاب بازار و تورم کاذب دامن می‌زند.

دولت قصد حذف ارز ترجیحی را دارد!

شنیده می‌شود دولت قصد دارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را حذف و مابه‌التفاوت آن را با ارز توافقی، صرف کالابرگ کند. این اقدام نه‌ تنها تورم را کنترل نمی‌کند، بلکه آثار روانی مشابه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به همراه خواهد داشت.

وی درباره سیاست‌های حمایتی دولت گفت: اکنون شنیده می‌شود دولت قصد دارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را حذف و مابه‌التفاوت آن را با ارز توافقی، صرف کالابرگ کند. این اقدام نه‌ تنها تورم را کنترل نمی‌کند، بلکه آثار روانی مشابه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به همراه خواهد داشت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: دولت و تیم اقتصادی باید منابع ارزی کشور را مدیریت کرده، صادرات را تسهیل و تعرفه‌ها را کاهش دهند. همچنین مناطق آزاد باید به‌گونه‌ای عمل کنند که ارز در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و به رونق تولید و کاهش فشار تورمی بر مردم منجر شود.

زندیان در بخش دیگری از صحبت هایش در ارتباط با اینکه زمزمه هایی مبنی بر افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه 1405 از سوی دولت به گوش می رسد، اظهار کرد: طبق سنوات گذشته در بحث افزایش قیمت حامل های انرژی دولت یک نرخ تورمی در نظر می گیرد و در صورت افزایش قیمت حامل های انرژِ به خصوص بنزین، بر روی قدرت خرید مردم تاثیر می گذارد.

وی با ذکر مثالی افزود: دولت حقوق کارگران را بیست درصد افزایش می دهد و وقتی به شرایط تورمی و قیمت کالاها نگاه می کنیم می بینیم که این افزایش بیست درصدی رقمی نیست. مجلس بارها همین موضوع را به دولت در کمیسیون تلفیق، کمیسیون اقتصادی و صحن مطرح کرده اما مجلس را محکوم کرده اند که به دنبال این است که هزینه های دولت را افزایش بدهد و متاسفانه با آن موافقت نکردند. ادعا می کنند که مجلس باعث کسری بیشتر برای دولت می شود و منابع افزایش حقوق کارگران را نمی بیند.

دولت در بحث افزایش قیمت حامل های انرژی باید برنامه جامعی داشته باشد

عضو کمیسیون اقصتادی مجلس با تاکید بر اینکه باید واقعیت ها را ببینیم و چرا دولت لایحه را به این شکل به مجلس می آورد تا ما مجبور شویم که لایحه را اصلاح کنیم و بعد مجلس و نمایندگان را متهم می کنند، افزود: دولت باید در بحث افزایش قیمت حامل های انرژی خصوصا بنزین، یک طرح جامع مشخصی را داشته باشد. افزایش قیمت حامل های انرژی آثار روانی روی اقتصاد و معیشت مردم دارد. دولت اگر دنبال چند نرخی کردن قیمت بنزین است، ضرورت دارد که هر روشی که مد نظرش هست، در قالب یک برنامه جامعی آن را ارائه بدهد.

وی گفت: همچنین اگر دولت قصد افزایش قیمت بنزین را دارد باید کیفیت آن را نیز متناسب با قیمت بالا ببرد.

زندیان با اشاره به نقش اسنپ بک های داخلی و واسطه ها در افزایش قیمت ارز و گرانی و تورم، تصریح کرد: مشخص نیست که چه کسانی نرخ ارز را در سایت های تلگرامی لحظه به لحظه بالا می برند. اینها مترصد این هستند که قیمت ارز را افزایش بدهند. وقتی قیمت ارز بالا برود تاثیرات فراوانی در قیمت کالاها دارد. این موضوع به جامعه و دهک های پایین فشار می آورد.

هرگونه افزایش قیمت باید متناسب با شرایط تورمی و قدرت خرید مردم باشد

نماینده مردم بیجار در پایان تاکید کرد: قطعا مجلس و کمیسیون های اقتصادی بر روی افزایش قیمت حامل های انرژی حساسیت بالایی نشان می دهند. اگر این مسئله اتفاق بیفتد باید با واقعیت و شرایط تورمی جامعه و افزایش قدرت خرید مردم متناسب و همراه باشد. مجلس از بعد نظارتی خود در تصویب لایحه بودجه قطعا این نظارت ها را به کار خواهد گرفت.