نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان

رئیس سازمان پدافند غیرعامل، در یازدهمین قسمت برنامه «ماجرای جنگ» اعلام کرد که با توجه به پیش‌بینی‌های مستمر و اختصاص اولویت به بخش هوافضا و موشکی، طی ۲۰ سال گذشته تدابیر عملیاتی برای حفاظت از شهرک‌های موشکی و مراکز نگهداری مهمات طراحی و اجرا شده است.

به گزارش تابناک، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، در گفتگو با جواد موگویی در یازدهمین قسمت برنامه «ماجرای جنگ» به روایت ناگفته‌هایی از وضعیت سازمان پدافند غیر عامل پرداخته است.

گزیده‌هایی از سخنان وی در ادامه می‌آید:

سردار جلالی: بدون بودجه فقط می‌توانیم گفتاردرمانی کنیم

سازمان پدافند غیرعامل، بودجه‌ای برای پروژه‌های پدافندی ندارد؛ بودجه جاری فعلی این سازمان حدود ۴۵۰ میلیارد تومان است که در مقایسه با نهادهایی همچون سازمان محیط زیست با بودجه ۸۰۰۰ میلیارد تومانی، بسیار ناچیز است.

در دهه‌های پیش از دولت روحانی، با تخصیص ردیف اعتباری متمرکز، برنامه‌های اجرایی مؤثری پیاده‌سازی می‌شد. به عنوان نمونه، آمادگی استودیوی امن در صداوسیما که در روزهای جنگ نیز بدون قطعی برنامه‌ها کار کرد.

تلاش‌های زیادی برای تصویب قانون و تأمین اعتبار برای پروژه‌های پدافندی انجام شد، از جمله پیگیری‌های مستمر در مجلس و مکاتبات با مسئولان، اما با وجود این تلاش‌ها، در سال ۱۴۰۴ نیز اعتبار عملیاتی واقعی برای پروژه‌های پدافند غیرعامل تأمین نشد.

عدم تصویب اعتبار پدافند غیرعامل در مجلس، این سازمان را به «گفتاردرمانی» تقلیل داده است.

کشوری که به‌طور دائمی با تهدیدات منطقه‌ای روبه‌رو است، نیازمند ساختار متمرکز، بودجه مناسب و نیروی اجرایی قوی در حوزه پدافند غیرعامل است. تجربه جنگ اخیر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در پایداری زیرساخت‌ها تأثیر مستقیم بر توان دفاعی کشور دارد.





سردار جلالی: بودجه عملیاتی پدافند غیرعامل، از دولت روحانی صفر شده

ایرادی که به سازمان پدافند غیرعامل وارد می‌شود، این است که بیشتر در نقش مشاوره، اطلاع‌رسانی و آموزش فعالیت می‌کند. این وضعیت به دلیل محدودیت‌های منابع و نیروی انسانی است. ایران کوچک‌ترین سازمان پدافند غیرعامل دنیا را دارد.

از دولت آقای روحانی به این‌طرف، بودجه عملیاتی سازمان پدافند غیرعامل صفر بوده است. بودجه جاری این سازمان امسال ۴۵۰ میلیارد تومان بود که معادل بودجه خبرگزاری ایرنا می‌باشد.

در حالی که روسیه برای پدافند غیرعامل خود وزارت دفاع غیرنظامی با ۴۵۰ هزار نیروی انسانی و ساختار متمرکز دارد، ایران با سازمانی کوچک که حتی ۴۵۰ نفر نیرو هم ندارد، تنها به ابلاغ دستورالعمل‌ها پرداخته و اجرای آن‌ها را به نهادها و وزارتخانه‌ها می‌سپارد.

برای بهبود وضعیت، پیشنهاد ایجاد وزارتخانه‌ای به نام «وزارت بحران» مطرح شده است که مسئولیت مدیریت حوادث و تهدیدات را بر عهده گیرد و تمامی امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی مورد نیاز را در اختیار داشته باشد.

سردار جلالی: تهران پناهگاه دارد اما اطلاع‌رسانی نکرده‌ایم

مسئولیت اعلام هشدار در برابر تهدیدات دشمن بر عهده پدافند هوایی ارتش است. در حملات اسرائیل به سیستم پدافند هوایی ما، برخی رادارها آسیب دیدند که به دشمن امکان می‌داد پایدارتر عمل کند.

در تهران، مکان‌های امن موجود مانند متروها، پارکینگ‌های طبقاتی و زیرزمین‌ها برای پناهگیری قابل استفاده هستند.

سال گذشته دستورالعملی برای آماده‌سازی پناهگاه‌ها در نظر گرفته شد، اما به دلیل نگرانی از ایجاد استرس عمومی، اعلام این موضوع متوقف شد. تصمیم بر این شد که تنها مسئولین از آمادگی‌ها آگاه شوند. برای این منظور، جلسات آموزشی با استانداران، فرمانداران و سایر مسئولین برگزار شد تا آنها بتوانند در مواقع ضروری، افراد را به مکان‌های امن هدایت کنند.

مترو از نظر فضایی، آمادگی تبدیل به پناهگاه را دارد، اما مشکلاتی در زمینه خدماتی مانند سرویس‌های بهداشتی وجود دارد. طرح‌هایی برای بهبود این خدمات در دستور کار قرار دارد.

شهرداری تهران در حال تلاش برای تبدیل برخی فضاهای موجود به پناهگاه‌های عمومی است، اما با مشکلاتی مانند سیستم هشدار، تأمین امنیت پناهگاه‌ها و فراهم کردن خدمات مواجه است.

نحوه ردیابی فرماندهان؛ نفوذ انسانی یا هوش مصنوعی؟

ردیابی افراد حاصل ترکیب چندین منبع و روش است؛ دوربین‌های مداربسته، ارتباطات موبایل و سیمی (صوت/دیتا)، تصاویر ماهواره‌ای و سایر حسگرها.

انتشار داده‌های ثبت‌احوال و سامانه‌های دولتی؛ کد ملی، پلاک خودرو، آدرس، اطلاعات شرکت‌ها و... نقش محوری در وصل‌کردن داده‌ها و تسریع شناسایی مکان دارد.

حتی در مواردی که افراد گوشی هوشمند ندارند، ترکیب شواهد فیزیکی (ترددها، دوربین‌ها) و داده‌های ثبتی می‌تواند مکان و ترددها را بازسازی کند.

نتیجه نهایی معمولاً محصول ادغام فناوری‌های نوین (هوش مصنوعی، تحلیل داده) با عملیات انسانی و شبکه‌های نفوذ است. در این فرایند، نقش عامل انسانی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است.

دوربین‌های امنیتی، ضدامنیت هستند!

منظور من از استفاده دشمن از امکان ردیابی واتس‌اپ در ماجرای ترور فرماندهان حماس بود، نه فرماندهان خودی.

رژیم صهیونیستی و آمریکا از تمامی فناوری‌های جاسوسی، از جمله سامانه‌های ردیابی، دوربین‌ها، هوش مصنوعی، ماهواره‌ها و پهپادها بهره می‌گیرند و این ابزارها را برای جمع‌آوری اطلاعات و اجرای عملیات علیه ما به کار می‌برند.

در آزمایشگاه‌های تخصصی کشور، به کدهایی رسیدیم که تصاویر دوربین‌ها را به‌طور مخفیانه به آی‌پی‌های خارجی ارسال می‌کرد. عملیات‌های دشمن عمدتاً از طریق همین دوربین‌ها صورت گرفته است.

برای مثال، در حمله‌ی سال گذشته به فولاد خوزستان، نفوذ از طریق شبکه دوربین‌ها انجام شد و سپس به زیرساخت‌های اصلی منتقل گردید.

سردار جلالی: صد درصد احتمال حمله به مراکز هسته‌ای را می‌دادیم

صد درصد احتمال حمله به مراکز هسته‌ای را می‌دادیم و به همین دلیل طرح «شهید فخری‌زاده» برای مواجهه با احتمال حمله به مراکز هسته‌ای پس از عملیات وعده صادق ۲ تدوین شد.

تمرکز این طرح بر آموزش هدفمند مردم و تعیین تکالیف مسئولان بود. مسئولان از رسانه‌ای شدن این طرح به‌دلیل نگرانی از ایجاد ترس در مردم جلوگیری کردند و تنها یک مانور محدود در کاشان برگزار شد.

همچنین، مانورهای میدانی در سایت‌های هسته‌ای فوردو، نطنز و اصفهان و در شهرهای قم، اصفهان و کاشان برگزار شد تا آمادگی عملیاتی و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف ارتقا یابد.

این مانورها مؤثر بودند؛ چرا که قبل از حمله، مخازن آمونیاک و کلر تخلیه شدند، فعالیت‌ها از پیش کاهش یافته بود و ابزارها جابه‌جا گردیدند.

پس از حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای، با انجام اندازه‌گیری‌های رادیواکتیو و بررسی‌های میدانی، مشخص شد که آلودگی هسته‌ای وجود نداشته و وضعیت به‌طور کامل تحت کنترل بوده است.