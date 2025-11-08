کرونای تیغی به ایران رسید + علائم و عوارض

به گزارش تابناک به نقل از فارس، کرونای گلودرد تیغی (گلوی تیغی یا گلوی تیغتیغی) اصطلاحا به نوعی از عفونت کرونا اطلاق میشود که با گلودرد شدید و تیز شبیه بریدگی با تیغ همراه است. این علامت در سویههای جدیدتر کووید-۱۹ مانند اومیکرون شایعتر است. این گلودرد تیز و سوزناک و با قرمزی و التهاب شدید حلق، درد هنگام بلع غذا، خشکی و خارش گلو همراه است.
این سویه کرونا از سویههای دیگر خطرناکتر نیست و به جز ۲ مورد استثنا، علائم مشابهی با سویههای اخیر دارد. همچنین سرایت این سویه بسیار بالاست و باعث تغییر صدا نیز میشود.
انواع و علائم سویههای جدید کرونا
ایرج خسرونیا رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران اظهار کرد: کرونا امسال متاسفانه از اردیبهشتماه باز شروع شده و البته تعداد مبتلایان زیاد نبود و حدود ۴ تا ۵ درصد از بیماریهای ویروسی را به خود اختصاص داد.
وی ادامه داد: انواع مختلفی را از این ویروس شناسایی کردند؛ یکی ان بی وان، یکی کی پی زیرو تری و ایکس اف جی که از انواع زیرگروههای کرونا هستند که امسال شناسایی شدند و علائم بیماری عین یک سرماخوردگی شامل بدندرد، تب و لرز، استخواندرد و گاهی اوقات بیاشتهایی یا تهوع است.
خسرونیا افزود: از حدود اردیبهشتماه تا به حال تعداد زیادی مبتلا به این بیماری دیده نشده، ولی باز وجود دارد و امکان دارد که در فصل پاییز تعداد کسانی که مبتلا هستند بیشتر شوند. علائمی که عرض کردم ممکن است گاهی اوقات افراد با علامت بیشتر و زودتر مراجعه میکنند؛ یعنی شخص ابتدا با حالت تهوع و استفراغ یا اسهال مراجعه کند و بعد بدندرد و تب و لرز داشته باشد.
عوارض کرونای جدید و راه درمان آن
این متخصص داخلی تصریح کرد: این بیماری حدود ۲ تا ۳ هفته طول میکشد و بعد از ۳ هفته خود به خود بهتر میشود، ولی گاهی اوقات ممکن است عوارض بیماری مثل سرفه، تنگی نفس، بدندرد، استخواندرد و بیاشتهایی مدتها بماند و به صورت طولانی باعث آزار بیمار شود.
رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران ابراز کرد: درمان این بیماریها که علائم کمی دارند خیلی راحت است؛ استراحت در منزل، خوردن قرص آمینوف و خوردن مایعات فراوان. گاهی اوقات بیماران به دلیل استفراغ یا عرق کردن زیاد دچار کمآبی بدن میشوند که باید حتما مایعات زیاد مصرف کنند.
وی اضافه کرد: همچنین اگر فرد مبتلا خیلی مسن است یا بیماری مزمنی دارد، سرمتراپی انجام دهد تا جبران مایعات از دست رفته شود. گاهی اوقات سرفههای بیمار باقی میماند و خلط دار میشود. ضمن اینکه عفونتهای میکروبی هم اضافه میشود و در نتیجه باعث ضعف و بیحالی بیمار میشود.
این کارها را انجام ندهید!
خسرونیا تاکید کرد: مهم این است که بتوانیم جلوی بیماری را بگیریم و از انتشار آن جلوگیری کنیم. یکی از راههای جلوگیری از بیماری تزریق واکسن است، مخصوصا واکسنهایی که بهروز و و مطابق با ویروسهای جدید درست شدهاند. دیگر اینکه با گذاشتن ماسک و دست ندادن به افراد بیمار و بغل نکردن سعی کنیم به این بیماران نزدیک نشویم.
وی خاطرنشان کرد: اگر با بیمارانی که مبتلا به کرونا هستند ـ چون شیوعش خیلی شدید است ـ به مجردی آنکه دست بدهیم یا روبوسی کنیم، ما هم درگیر خواهیم شد. سردرد، استخواندرد، حالت تهوع، اسهال، ضعف عمومی و بیحالی را باید سریعا درمان کنیم و استراحت کنیم تا بیماری کل بدن را درگیر نکند.
کرونا فشار خون را بالا میبرد
این متخصص داخلی متذکر شد: یکی از چیزهایی که باید به آن توجه کنیم این است که کرونا باعث بالا رفتن فشار خون میشود و کسانی که مبتلا به فشار خون هستند باید سعی کنند حتما فشار خون خود را هر روز کنترل کنند. اگر فشار خون خیلی بالا رفته، حتما باید به پزشک مراجعه کنند. این بالا و پایین رفتن فشار خون ممکن است خطرناک باشد و گاهی اوقات باعث سکته مغزی و قلبی میشود.
خسرونیا یادآور شد: بنابراین افرادی که کرونا مبتلا میشوند و فشار خون دارند حتما باید تحت نظر پزشک باشند؛ همچنین کسانی که بیرون از منزل کار میکنند یا دانشآموز و دانشجو هستند، ۲ روز بعد از رفع علائم بالینی میتوانند به محل کارشان بروند، ولی ممکن است که سرفهشان ادامه داشته باشد. بنابراین باید سعی کنیم با رعایت اصول بهداشتی از شیوع بیماری جلوگیری کنیم.
وی افزود: باید فرد مبتلا حتما در منزل بماند و به محیط اجتماعی و محیط کار خود نرود تا از گرفتاری دیگران جلوگیری شود. در جاهایی که شلوغ هستند و جاهایی که رفت و آمد زیاد است، حتما از ماسک استفاده کنیم.