اسامی ۲۶ بازیکن تیم ملی بدون جهانبخش

به گزارش تابناک اسامی دعوت شدگان به تیم ملی فوتبال ایران برای تورنمنت العین به این شرح است:

علیرضا بیرانوند- پیام نیازمند- سید حسین حسینی- محمدرضا اخباری- علی نعمتی- میلاد محمدی- امین حزباوی- شجاع خلیل‌زاده- محمدحسین کنعانی- سید مجید حسینی- صالح حردانی- آریا یوسفی- دانیال اسماعیلی- مهدی هاشم‌نژاد- علیرضا کوشکی- سعید عزت‌اللهی- امید نورافکن-سامان قدوس-محمد قربانی-محمد محبی- محمد تیکدری-هادی حبیبی‌نژاد- امیرحسین حسین‌زاده- محمد عمری- مهدی طارمی- علی علیپور.

با هماهنگی و همفکری سرمربی تیم دندر بلژیک و سرمربی تیم ملی تصمیم بر حضور علیرضا جهانبخش در فرایند آماده‌سازی تیم باشگاهی اش در فیفادی نوامبر گرفته شد تا عدم حضور این بازیکن در تمرینات پیش فصل برطرف شده و با توجه به رویکرد تمرینات تیم ملی بر آماده سازی تاکتیکی جهت ۲ مسابقه در فیفا دی آبان، تمرکز روی علی جهانبخش جهت توسعه آمادگی جسمانی باشد تا با فرم کامل آمادگی بدنی و قرار گرفتن در شرایط بازی بیشتر، در اختیار تیم ملی ایران قرار بگیرد.