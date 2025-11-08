میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اسامی ۲۶ بازیکن تیم ملی بدون جهانبخش

۲۶ بازیکن به تیم ملی فوتبال برای تورنمنت العین دعوت شدند.
کد خبر: ۱۳۳۹۰۱۸
| |
2858 بازدید
|
۱

اسامی ۲۶ بازیکن تیم ملی بدون جهانبخش

به گزارش تابناک اسامی دعوت شدگان به تیم ملی فوتبال ایران برای تورنمنت العین  به این شرح است:

علیرضا بیرانوند- پیام نیازمند- سید حسین حسینی- محمدرضا اخباری- علی نعمتی- میلاد محمدی- امین حزباوی- شجاع خلیل‌زاده- محمدحسین کنعانی- سید مجید حسینی- صالح حردانی- آریا یوسفی- دانیال اسماعیلی- مهدی هاشم‌نژاد- علیرضا کوشکی- سعید عزت‌اللهی- امید نورافکن-سامان قدوس-محمد قربانی-محمد محبی- محمد تیکدری-هادی حبیبی‌نژاد- امیرحسین حسین‌زاده- محمد عمری- مهدی طارمی- علی علیپور.

با هماهنگی و همفکری سرمربی تیم دندر بلژیک و سرمربی تیم ملی تصمیم بر حضور علیرضا جهانبخش در فرایند آماده‌سازی تیم باشگاهی اش در فیفادی نوامبر گرفته شد تا عدم حضور این بازیکن در تمرینات پیش فصل برطرف شده و با توجه به  رویکرد تمرینات تیم ملی بر آماده سازی تاکتیکی جهت ۲ مسابقه در فیفا دی آبان، تمرکز روی علی جهانبخش جهت توسعه آمادگی جسمانی باشد تا با فرم کامل آمادگی بدنی و قرار گرفتن در شرایط بازی بیشتر، در اختیار تیم ملی ایران قرار بگیرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی فوتبال بازیکنان تیم ملی العین تورنمنت فیفادی قلعه نویی سرمربی
پایان امپراتوری خالی فروشان طلا / رمز ارزها ممنوع، هویت‌سنجی اجباری
دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند
مهر تأیید قلعه‌نویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایسته‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مهر تأیید قلعه‌نویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایسته‌ها
ترکیب تیم‌ملی ایران برابر تاجیکستان
دعوت از ۲ بازیکن استقلال به تیم‌ملی
کاروان تیم‌ملی ایران با پرواز اختصاصی وارد قطر شد
بازگشت رامین رضاییان به تیم‌ملی
رونمایی از مربی بزرگ ایتالیایی دستیار قلعه‌نویی
رکورد عجیب جهانبخش؛ پیشنهاد از همه‌جا و قرارداد با هیچ‌جا/ راز میان کاپیتان و قلعه‌نویی چیست؟
قلعه‌نویی: من و همکارانم هر روز لیگ را رصد می‌کنیم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
0
پاسخ
خوب چه تیم‌هایی هستن؟؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
اسرائیل رئیسی را ترور کرد و جمهوری اسلامی هم چشمش را بست!
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۲ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۵ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۶۶ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۴۷ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cL4
tabnak.ir/005cL4