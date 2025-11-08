میلی صفحه خبر لوگو بالا
جدایی یک زوج به‌خاطر علاقه به بچه!

مدتی قبل فهمیدم بیماری‌ای دارم که اگر بچه‌دار شویم بچه به خاطر عوارض دارو‌های من دچار مشکل می‌شود. این بیماری بسیار سخت است. برای همین تصمیم گرفتیم بچه نداشته باشیم.
جدایی یک زوج به‌خاطر علاقه به بچه!

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، نرگس و شوهرش مصمم هستند طلاق بگیرند. آنها درخواست طلاق توافقی کرده‌اند اما اصرار نرگس برای طلاق باعث شد شوهرش قبول کند.

نرگس  از دلایل طلاق می‌گوید.
 
*چند سال است ازدواج کرده‌اید؟
۶ سال قبل ازدواج کردیم. اول نامزد کردیم، دو سال نامزد بودیم و بعد هم ازدواج کردیم.

*شوهرت را دوست داری؟
بله. من سیاوش را خیلی دوست داشتم. او بسیار مرد خوبی است.

*چرا می‌خواهی از او طلاق بگیری؟
ما سر بعضی مسائل با هم تفاهم نداریم. چاره‌ای نداریم، مجبوریم این کار را بکنیم.

*چرا مجبورید؟
چون مدتی قبل فهمیدم بیماری‌ای دارم که اگر بچه‌دار شویم بچه به خاطر عوارض دارو‌های من دچار مشکل می‌شود. این بیماری بسیار سخت است. برای همین تصمیم گرفتیم بچه نداشته باشیم. شوهر من خیلی بچه دوست دارد. به او پیشنهاد دادم از پرورشگاه بچه بیاوریم، ولی قبول نکرد، گفت خانواده‌اش چنین چیزی را نمی‌پذیرند. من هم پیشنهاد طلاق دادم.

*شوهرت طلاق را قبول کرد؟
او می‌گوید راضی نیست و، چون من طلاق می‌خواهم قبول کرده است.

*اگر او راضی نیست چرا تو اصرار به طلاق داری؟
من و سیاوش الآن جوان هستیم. اگر از هم جدا شویم هر کدام می‌توانیم زندگی خوبی تشکیل دهیم. بهتر است از هم جدا شویم و دنبال زندگی خودمان برویم. خانواده سیاوش بچه از پرورشگاه قبول نمی‌کنند. پس او می‌تواند ازدواج کند و بچه داشته باشد.  شاید از هر یک میلیون نفر  چند نفر چنین مشکلی پیدا کنند  پس قسمت جدایی است.

*نظر دادگاه چیست؟
ما را به مشاوره فرستاده است. قاضی گفته حتماً باید جلسات مشاوره را تمدید کنیم و نظر مشاور در حکمی که او صادر می‌کند تاثیر بسزایی دارد.

*خانواده‌هایتان قبول کرده‌اند؟
هنوز چیزی به آنها نگفته‌ایم. منتظر نظر دادگاه هستیم.

 

