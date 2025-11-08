دیدار تیم‌های خیبر خرم آباد و تراکتور تبریز با برتری شاگردان مهدی رحمتی به پایان رسید.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در ادامه هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، از ساعت 16:45 امروز(شنبه) تیم‌های خیبر خرم‌آباد و تراکتور تبریز در ورزشگاه تختی خرم‌آباد به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری 2 بر یک خیبر خرم‌آباد به پایان رسید.

در این دیدار ابتدا امیرحسین حسین‌زاده در دقیقه 2+45 از روی نقطه پنالتی برای تراکتور گلزنی کرد اما در ادامه احسان حسینی در دقیقه 45+7 و عیسی مرادی در دقیقه 52 برای تیم میزبان گلزنی کردند.

کوپال ناظمی قضاوت این دیدار را برعهده داشت و به اسماعیل بابایی، عیسی مرادی و محسن سفید چغایی از تیم خیبر خرم آباد کارت زرد نشان داد.

با این نتیجه تیم خیبر خرم آباد 14 امتیازی شد و به رتبه ششم جدول صعود کرد. تراکتور نیز با 13 امتیاز در جایگاه هشتم قرار گرفت. خیبر در شرایطی مقابل تراکتور به برتری دست یافت که پیش از این نیز در هفته هفتم مقابل پرسپولیس نیز در خرم آباد به برتری دست یافته بود.

نتایج دیدارهای هفته دهم به شرح زیر است:

* ملوان صفر - شمس آذر صفر

* گل‌گهر یک - ذوب‌آهن 2

* چادرملو یک - آلومینیوم صفر

* پرسپولیس 3 - استقلال خوزستان صفر

* فجرسپاسی یک - مس رفنسجان یک

* فولاد یک - پیکان صفر

دیدار تیم‌های سپاهان و استقلال نیز به دلیل حضور این دو تیم در لیگ نخبگان آسیا 2 به تعویق افتاد.