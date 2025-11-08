افشاگری مهم خاله نیکا شاکرمی درباره مادرنیکا

نیکا شاکرمی دختر 16 ساله‌ای بود، که در روز‌های ابتدایی اغتشاشات 1401، با سقوط از ساختمانی در تهران فوت کرد و این همزمانی باعث سوءاستفاده رسانه‌های ضد ایرانی و انتشار شایعه دروغ کشته شدن او به‌دست نیرو‌های امنیتی شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، به تازگی نام نیکا شاکرمی دختر نوجوانی که شهریورماه سال 1401 فوت کرده بود بار دیگر به دلیل حواشی خانواده وی در رسانه ها بازتاب پیدا کرده است.

نیکا شاکرمی دختر 16 ساله‌ای بود، که در روز‌های ابتدایی اغتشاشات 1401، با سقوط از ساختمانی در تهران فوت کرد و این همزمانی باعث سوءاستفاده رسانه‌های ضد ایرانی و انتشار شایعه دروغ کشته شدن او به‌دست نیرو‌های امنیتی شد.

در آزمایش‌های کالبد شکافی و معاینه جسد او، آثار شکستگی‌های متعدد در ناحیه سر، لگن، اندام‌های فوقانی و تحتانی، دست و پا‌ها و در رفتگی لگن مشاهده شد که نشان می‌دهد فرد از بلندی به پایین پرتاپ شده است؛ همچنین فیلمی از 7 ساعت قبل از پیدا شدن جسد نیکا منتشر شده بود که نشان می‌داد او در حال گفتگو با موبایل به خانه نیمه کاره‌ای در مجاورت کوچه پشتی خانه خاله‌اش رفته تا اینکه صبح روز بعد، جنازه‌اش در حیاط خانه مشرف به بالکن خانه نیمه‌کاره پیدا شده است.

بعد از انتشار خبر فوت نیکا و تلاش ضدانقلاب برای پیوند دادن آن با اغتشاشات، خانواده شاکرمی تلاش کردند تا ازین ماجرا برای منافع شخصی خود بهره برداری کنند اما بعد از این ماجرا، اتفاقاتی رخ داد که مانند تکه های یک پازل ما را به علت خودکشی و سرنوشت تلخ این دختر نوجوان هدایت می کند.

چند هفته پیش نسرین شاکرمی مادر نیکا بصورت قاچاقی و از طریق اقلیم کردستان عراق خود را به آلمان رسانده و پناهنده این کشور شده است. آتش شاکرمی خاله نیکا در پستی در اینستاگرام از نقش عبدالله مهتدی سرکرده گروهک تجزیه‌طلب کومله در انتقال مادر نیکا به آلمان خبر داد؛ مسئول انتقال نسرین شاکرمی نیز در توئیتر اعلام کرده که آنها چند هفته در شهر اربیل اقلیم کردستان بودند تا مقدمات سفر وی به آلمان فراهم شود. آیدا شاکرمی خواهر نیکا نیز چندی قبل به خارج از کشور رفته بود.

اکنون آتش شاکرمی خاله نیکا که به دلیل شکایت خواهرش(نسرین شاکرمی مادر نیکا) محکوم شده، حقایقی از زندگی این دختر نوجوان را بیان کرده است؛ وی در پستی اینستاگرامی نوشت "نیکا تمام عمر از مادر خود شلاق می خورده؛ ابزار شکنجه مانند کابل، شلنگی که داخلش میلگرد بود، دوتا سیخ بسته شده برای محکمتر زدن و... ."

او در ادامه نوشته است: "انقدر سه و چهارصبح با لگد توی شکم بیدارش کرده بود که دچار مشکلات شدید روده شده بود. انقد توی دستشویی حبسش کرده بود که تاندون های کف پا و پشت زانوش آسیب دیده بودن و قفل میشدن. تمام بدنش جای زخم بود."

دعوای خانواده شاکرمی بر سر دیده شدن با جنازه نیکا، قبلا هم به فضای مجازی کشیده شده بود؛ دی ماه 1402 آیدا شاکرمی خواهر نیکا در اعتراض به سوء استفاده‌های آتش شاکرمی واکنش نشان داده و او را پست فطرتی معرفی کرد که در زمان حیات و بعد از فوت نیکا از وی در حال سوء استفاده بوده است!

آتش شاکرمی هم در جواب وی، از احتمال رو کردن مستندات شامل پرونده مدرسه و مشاور نیکا، پرونده پزشکی و فایل های صوتی سخن گفته و نوشته بود" وقتی کسی را دور می اندازید نمی توانید صاحب جنازه اش باشید."

مستندات ادعایی آتش شاکرمی که چند سالی است با اسم نیکا کاسبی می کند تاکنون فاش نشده است اما صحبت های حال حاضر وی درباره شکنجه نیکا از سوی مادرش و همچنین اظهارات سابق درباره دور انداخته شدن از سمت خانواده، نشان می دهد خودکشی وی بر اثر اختلافات خانوادگی و وضعیت ناپایدار و نابسامانی که در آن به سر می برده تاچه حد با واقعیت همخوانی دارد.