میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پشت پرده مهم مصدومیت ستاره‌های سرخابی

دو ستاره خارجی پرسپولیس و استقلال در فاصله ۴۸ ساعت مصدوم شدند.
کد خبر: ۱۳۳۹۰۱۱
| |
438 بازدید

پشت پرده مصدومیت ستاره‌های میلیون دلاری پرسپولیس و استقلال به فاصله ۴۸ ساعت؛ پای مستر قولنج در میان است؟!

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، چند روز از انتشار فیلم شکستن قولنج ستاره‌های گران‌قیمت استقلال و پرسپولیس در پیج مستر قولنج می‌گذرد، اما حالا اتفاق عجیبی رخ داده‌ است. هر دو بازیکن که مشتری تبلیغاتی او بودند، از ناحیه کشاله دچار مصدومیت شده‌اند! این فرد در ولنجک سالن زیبایی و اسپا دارد و چهره‌های معروف زیادی مشتری‌اش هستند؛ از سرمربی تیم ملی گرفته تا بازیگران سینما و تلویزیون و فوتبالیست‌های سرشناس.

با این حال، مصدومیت منیر الحدادی و سرژ اوریه طی فقط ۴۸ ساعت و حضور هر دوی آن‌ها در زمان تقریباً نزدیک در همان مرکز ماساژ، باعث شده خیلی‌ها این دو اتفاق را به فعالیت‌های مستر قولنج ربط بدهند و حواشی زیادی رخ دهد. این عده معتقدند این فعالیت های شکستن قلنج اصولی و علمی نیست و ممکن است به بدن آسیب جدی وارد کند. 

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استقلال سرژ اوریه پرسپولیس منیر الحدادی
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۵ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cKx
tabnak.ir/005cKx