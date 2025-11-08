به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، چند روز از انتشار فیلم شکستن قولنج ستاره‌های گران‌قیمت استقلال و پرسپولیس در پیج مستر قولنج می‌گذرد، اما حالا اتفاق عجیبی رخ داده‌ است. هر دو بازیکن که مشتری تبلیغاتی او بودند، از ناحیه کشاله دچار مصدومیت شده‌اند! این فرد در ولنجک سالن زیبایی و اسپا دارد و چهره‌های معروف زیادی مشتری‌اش هستند؛ از سرمربی تیم ملی گرفته تا بازیگران سینما و تلویزیون و فوتبالیست‌های سرشناس.

با این حال، مصدومیت منیر الحدادی و سرژ اوریه طی فقط ۴۸ ساعت و حضور هر دوی آن‌ها در زمان تقریباً نزدیک در همان مرکز ماساژ، باعث شده خیلی‌ها این دو اتفاق را به فعالیت‌های مستر قولنج ربط بدهند و حواشی زیادی رخ دهد. این عده معتقدند این فعالیت های شکستن قلنج اصولی و علمی نیست و ممکن است به بدن آسیب جدی وارد کند.