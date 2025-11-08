میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت جدید گوشت برزیلی اعلام شد

رئیس شورای تامین دام کشور اعلام کرد قیمت گوشت برزیلی وارداتی در بازار به کیلویی ۶۵۰ هزار تومان رسیده است
کد خبر: ۱۳۳۹۰۱۰
| |
393 بازدید

قیمت جدید گوشت برزیلی اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، رئیس شورای تأمین دام کشور با هشدار نسبت به روند فعلی واردات گوشت اعلام کرد: قیمت گوشت‌های وارداتی به‌جای کنترل بازار، اکنون از گوشت داخلی نیز بالاتر رفته و توزیع این اقلام عملا به دست دلالان افتاده است.

در سال‌های اخیر، واردات گوشت قرمز به‌عنوان یک ابزار تنظیم بازار از سوی دولت مطرح شده است؛ با این حال روند سهم واردات و قیمت‌ها همزمان با تغییر سیاست ارزی کشور پیچیده‌تر شده است. طبق گزارش‌ها، حدود ۲۰ درصد از نیاز گوشت قرمز کشور از مسیر واردات تأمین می‌شود.

حذف ارز ترجیحی در واردات کالای گوشت و انتقال به ارز مبادله‌ای، از عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت‌ها بوده است. این وضعیت منجر به افزایش قابل‌توجه قیمت گوشت وارداتی در بازار مصرف شده و پرسش‌هایی در مورد کارایی سیاست واردات و تأثیر آن بر تولید داخلی مطرح کرده است.

منصور پوریان با اشاره به تجربه ماه‌های اخیر در بازار گوشت اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی و تغییر روند تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی، به‌ویژه گوشت، منجر به افزایش قیمت در این گروه کالایی شد. پس از کنار گذاشتن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و انتقال گوشت به تالار دوم یا همان ارز مبادله‌ای، بازار با جهش قیمتی قابل‌توجهی مواجه شد.

او افزود: قیمت‌های فعلی برای مصرف‌کنندگان قابل‌قبول نیست و بخش عمده‌ای از مردم عملا توان خرید گوشت را از دست داده‌اند. پیش از این، گوشت برزیلی در محدوده ۳۰۰ تا ۴۲۰ هزار تومان عرضه می‌شد، اما اکنون به حدود ۶۵۰ هزار تومان رسیده است. حتی گوشت‌های هندی نیز به قیمت‌هایی رسیده‌اند که با توان بازار سازگار نیست.

پوریان با بیان اینکه گوشت وارداتی در شرایط فعلی بسیار گران‌تر از گوشت داخلی شده، گفت: هیچ توجیهی ندارد که گوشت منجمد وارداتی با قیمت ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان به بازار برسد. بخش زیادی از این گوشت‌ها نیز در اختیار دلالان بازار قرار گرفته و با قیمت‌های بالا عرضه می‌شود، در حالی‌ که عملا خریداری ندارد.

پوریان قیمت فعلی دام زنده را برای گوساله و گوسفند داخلی حدود ۳۳۰ هزار تومان عنوان کرد و افزود: کاهش شدید تقاضا به دلیل گرانی گوشت، رکود محسوسی ایجاد کرده است. اکنون با پدیده «رکود تورمی» در بازار گوشت روبه‌رو هستیم و خانوارها در خرید گوشت تردید جدی دارند.

 
قیمت گوشت برزیلی گوشت وارداتی
