میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
کاپ جهانی شمشیربازی_الجزایر

زاهدی به سد نایب قهرمان شمشیربازی المپیک برخورد

ملی پوش سابر کشورمان با قبول شکست مقابل چهره نام آشنای شمشیربازی تونس از صعود به مرحله بعد بازماند.
کد خبر: ۱۳۳۸۹۹۸
| |
441 بازدید

زاهدی به سد نایب قهرمان شمشیربازی المپیک برخورد

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، رقابت های شمشیربازی کاپ جهانی سابر که در الجزایر آغاز شده است، امروز (شنبه) با بازی های مرحله یک سی و دوم پیگیری شد.

نیما زاهدی، سابریست کشورمان که با پنج برد (دور مقدماتی و حذفی) به جمع ۶۴ نفر برتر راه یافت، در این مرحله به مصاف فرجانی ، نایب قهرمان المپیک از تونس رفت و با قبول شکست از صعود به مرحله بعد بازماند.

هدایت تیم بر عهده محمد رهبری است و الکساندر بایکوف به عنوان مربی تیم را همراهی می‌کند.

نتایج سابریست‌های ایران در بخش انفرادی به شرح زیر است:

- طاها کارگرپور: ایتالیا، آلمان، ایسلند، روسیه، اسپانیا، چین

طاها با پنج شکست و یک برد به کار خود پایان داد.

- نیما آقایی: اسپانیا، اوکراین، بلغارستان، ایتالیا، رومانی، الجزایر

نیما، پنج شکست و یک برد کسب کرد.

- محمد فتوحی: کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، لهستان، لیبی

محمد با سه برد و سه شکست و تفاضل مثبت  سه، کارش در جدول مقدماتی به پایان رسید.

وی در اولین بازی از دور حذفی با سارون از آمریکا دیدار کرد و با قبول شکست ۱۵ - ۱۰ به کار خود پایان داد.

- نیما زاهدی: رومانی، ازبکستان، اسپانیا، فرانسه، آلمان، الجزایر

نیما هم سه برد و سه باخت و تفاضل مثبت دو را ثبت کرد.

وی در مرحله حذفی به مصاف بوین از اوکراین رفت و با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ به برتری رسید و راهی دور بعد شد.

نیما در این مرحله با امورا از ژاپن که در سید ۹ قرار داشت دیدار کرد و با شایستگی به پیروزی رسید و راهی ۶۴ نفر برتر شد.

زاهدی با شکست مقابل فرجانی (نایب قهرمان المپیک) از دور رقابت ها کنار رفت.

فردا (یکشنبه) رقابت های تیمی آغاز خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شمشیربازی مسابقات جهانی نیما زاهدی
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
باخت عجیب شمشیربازی سابر ایران به ترکیه!
قرعه شمشیربازی ایران به قهرمان ۲دوره المپیک خورد
وزارت ورزش برای فدراسیون شمشیربازی، سرپرست می‌گذارد
اعتراض ایران به داوری مسابقه شمشیربازی سابر با ایتالیا
شمشیر پاکدامن روی گلوی تیم ملی؛ سابر ایران در آستانه فروپاشی/ مافیا در خانه است!
قهرمان اسبق شمشیربازی درگذشت
شکست دردناک میلیمتری شمشیربازی تیمی ایران مقابل ایتالیا
استعفای دومین سرمربی سابر شمشیربازی ایران در ۶ماه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۵ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cKk
tabnak.ir/005cKk