حضور همراه اول در نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف

پانزدهمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف از ۱۸ تا ۲۰ آبان‌ماه با شعار «برنده‌ها از فضا نمی‌آیند» و با مشارکت همراه اول در این دانشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، نمایشگاه کار رویدادی است که در آن شرکت‌ها و سازمان‌های مطرح کشور موقعیت‌های شغلی خود را در معرض نمایش می‌گذارند و بازدیدکنندگان می‌توانند به صورت مستقیم با مدیران جذب و استخدام ملاقات کنند.

همراه اول در راستای رویکرد خود در توجه به توسعه استعداد و سرمایه‌های انسانی، به همراه بازوی جذب و پرورش استعداد خود (آکادمی همراه اول) و شرکت ستاره اول در این رویداد حضور دارد.

در این نمایشگاه، «آکادمی همراه اول» برنامه‌هایی مانند بورسیه برای دانشجویان رشته‌های مورد نیاز، دوره‌های کارآموزی در «همراه اول» و شرکت‌های زیرمجموعه و طرح «همراه نخبگان» را برای حمایت از استعدادهای برتر کشور معرفی می‌کند.

همچنین سرویس فناورانه «هوش مصنوعی مصاحبه» که در مجموعه نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور توسعه یافته، در این رویداد قابل مشاهده و بررسی است.

دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور با حضور در این نمایشگاه می‌توانند از نزدیک با مسوولان جذب و استخدام دیدار کنند و با ‌فرصت‌های استخدام و یادگیری در بزرگترین اپراتور خاورمیانه آشنا شوند.

«همراه اول» توسعه سرمایه انسانی و پرورش استعدادهای جوان را بخشی اساسی از راهبرد خود در مسیر تحول دیجیتال می‌داند؛ رویکردی که علاوه بر تقویت زیرساخت‌های فناورانه کشور، فرصتی ارزشمند برای جوانان فراهم می‌کند تا مسیر رشد حرفه‌ای خود را در کنار بزرگ‌ترین اپراتور خاورمیانه دنبال کنند.