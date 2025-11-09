میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

غوغای طلاق در این ۶ کشور

قاعدتا زوج ها با این امید با هم ازدواج می کنند که تا زمان مرگ در کنار هم باشند اما در واقعیت بسیاری از ازدواج ها در پایان با طلاق به پایان می رسند.
کد خبر: ۱۳۳۸۹۹۶
| |
3 بازدید
غوغای طلاق در این ۶ کشور

قاعدتا زوج‌ها با این امید با هم ازدواج می‌کنند که تا زمان مرگ در کنار هم باشند، اما در واقعیت بسیاری از ازدواج‌ها در پایان با طلاق به پایان می‌رسند.

به گزارش تابناک، در این مجال به نقل از وب سایت اسپرسو ۶ کشور با نرخ بالای طلاق را معرفی می‌کنیم:

قبرس

گرچه قبرس محل تولد آفرودیت رب النوع عشق در اساطیر یونان است، اما نرخ بالای ۲.۶ نفر طلاق در هر ۱۰۰۰ نفر را دارد. هرچند برخی نرخ بالای ازدواج در این کشور را عامل بالا بودن طلاق می‌دانند، چون می‌گویند ازدواج بیشتر یعنی متعاقبا احتمال طلاق بالاتر.

آمریکا

نرخ طلاق در آمریکا ۲.۳ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر است. البته این نرخ در سال‌های اخیر کاهش قابل توجهی یافته است که شاید مهم‌ترین دلیل آن بروز بحران کرونا بود که باعث تعویق پروسه دادگاه طلاق در این کشور شد.

کوبا

طلاق گرفتن در این کشور چندان قبحی ندارد. گفته می‌شود هزینه طلاق در این کشور کمتر از ۴ دلار آمریکاست و نرخ طلاق سالانه ۲.۹ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
طلاق زوج ها ازدواج قبرس کوبا
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازیگر گاندو با لباس عروس در کنار همسر و فرزندانش
پشیمانی زنی که در کودکی ازدواج کرد
ازدواج فامیلی، عامل اصلی گسترش بیماری پروانه‌ای
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۳ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۹ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cKi
tabnak.ir/005cKi