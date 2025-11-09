غوغای طلاق در این ۶ کشور

قاعدتا زوج ها با این امید با هم ازدواج می کنند که تا زمان مرگ در کنار هم باشند اما در واقعیت بسیاری از ازدواج ها در پایان با طلاق به پایان می رسند.

قاعدتا زوج‌ها با این امید با هم ازدواج می‌کنند که تا زمان مرگ در کنار هم باشند، اما در واقعیت بسیاری از ازدواج‌ها در پایان با طلاق به پایان می‌رسند.

به گزارش تابناک، در این مجال به نقل از وب سایت اسپرسو ۶ کشور با نرخ بالای طلاق را معرفی می‌کنیم:

قبرس

گرچه قبرس محل تولد آفرودیت رب النوع عشق در اساطیر یونان است، اما نرخ بالای ۲.۶ نفر طلاق در هر ۱۰۰۰ نفر را دارد. هرچند برخی نرخ بالای ازدواج در این کشور را عامل بالا بودن طلاق می‌دانند، چون می‌گویند ازدواج بیشتر یعنی متعاقبا احتمال طلاق بالاتر.

آمریکا

نرخ طلاق در آمریکا ۲.۳ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر است. البته این نرخ در سال‌های اخیر کاهش قابل توجهی یافته است که شاید مهم‌ترین دلیل آن بروز بحران کرونا بود که باعث تعویق پروسه دادگاه طلاق در این کشور شد.

کوبا

طلاق گرفتن در این کشور چندان قبحی ندارد. گفته می‌شود هزینه طلاق در این کشور کمتر از ۴ دلار آمریکاست و نرخ طلاق سالانه ۲.۹ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر است.