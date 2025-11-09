به گفته یکی از این زنان، زندگی مشترک با مادری دیگر باعث شده احساس امنیت و حمایت بیشتری داشته باشد، در حالی که کودکان نیز از داشتن دوستان هم‌سن در خانه خوشحال‌ترند.

به گزارش تابناک؛ در چین، گروهی از مادران تنها نوعی الگوی جدید زندگی را ایجاد کرده‌اند: آنها به‌جای ازدواج مجدد، با دیگر مادران تنها شریک می‌شوند تا با هم فرزندانشان را بزرگ کنند و زندگی روزمره را آسان‌تر سازند.

این همکاری‌ها شامل تقسیم هزینه‌ها، مراقبت از کودکان و حتی راه‌اندازی کسب‌وکار مشترک است.

این پدیده، پاسخی به نبود حمایت کافی از خانواده‌های تک‌سرپرست در چین است؛ کشوری که حدود ۳۰ میلیون مادر تنها دارد و بسیاری از آنها با مشکلات اقتصادی و تبعیض اجتماعی روبه‌رو هستند.

با وجود تابو‌های فرهنگی و نبود حمایت قانونی، این مادران نشان داده‌اند که همبستگی زنانه می‌تواند جایگزینی برای ساختار سنتی خانواده باشد و شکلی تازه از عشق، اعتماد و پایداری اجتماعی بیافریند