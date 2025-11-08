میلی صفحه خبر لوگو بالا
بهبود بیش از ۳۷ واحد درصدی نسبت کفایت سرمایه در بانک دی

در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بانک دی توانست یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مالی خود یعنی نسبت کفایت سرمایه را به‌طور چشمگیری بهبود دهد؛ تحولی که از نگاه کارشناسان، نشانه‌ای از اصلاح عمیق ترازنامه و بازگشت تدریجی بانک به مسیر ثبات و سودآوری پایدار است.
کد خبر: ۱۳۳۸۹۹۳
| |
194 بازدید

بهبود بیش از ۳۷ واحد درصدی نسبت کفایت سرمایه در بانک دی 

براساس این گزارش نسبت کفایت سرمایه بانک دی در پایان شهریور ۱۴۰۴ با بهبود بیش از ۳۷ واحد درصدی، عملکردی چشمگیر را به ثبت رساند. بهبود این نسبت نشانه‌ای مثبت از تقویت بنیه مالی و اعتمادپذیری بیشتر بانک نزد نهادهای نظارتی، سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران محسوب می‌شود.

این رشد قابل توجه در شاخص کفایت سرمایه نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند در راستای اصلاح ساختار مالی، کنترل ریسک دارایی‌ها، افزایش سرمایه پایه و بهینه‌سازی ترکیب منابع و مصارف بانک بوده است.

بر اساس گزارش منتشرشده در سامانه کدال، نسبت کفایت سرمایه بانک دی در پایان شهریور ۱۴۰۴ با بهبود بیش از ۳۷ واحد درصدی عملکردی چشمگیر را به ثبت رسانده است؛ بهبود این شاخص از مهم‌ترین نشانه‌های پایداری مالی و توان پاسخ‌گویی بانک به تعهدات خود در شرایط اقتصادی متغیر کشور محسوب می‌شود.

مجموعه تحولات بانک دی گواه آن است که این بانک با تداوم اصلاح ساختار مالی، کنترل هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری مدیریتی، مسیر خود را برای بازگشت به ثبات، بهبود نظارتی و سودآوری پایدار هموار کرده است؛ مسیری که در ماه‌های آینده می‌تواند نسبت کفایت سرمایه و جایگاه نظارتی این بانک را بیش از پیش تقویت کند.

 

 

 

