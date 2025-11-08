بهبود بیش از ۳۷ واحد درصدی نسبت کفایت سرمایه در بانک دی 

براساس این گزارش نسبت کفایت سرمایه بانک دی در پایان شهریور ۱۴۰۴ با بهبود بیش از ۳۷ واحد درصدی، عملکردی چشمگیر را به ثبت رساند. بهبود این نسبت نشانهای مثبت از تقویت بنیه مالی و اعتمادپذیری بیشتر بانک نزد نهادهای نظارتی، سرمایهگذاران و سپردهگذاران محسوب میشود.
این رشد قابل توجه در شاخص کفایت سرمایه نتیجه مجموعهای از اقدامات هدفمند در راستای اصلاح ساختار مالی، کنترل ریسک داراییها، افزایش سرمایه پایه و بهینهسازی ترکیب منابع و مصارف بانک بوده است.
مجموعه تحولات بانک دی گواه آن است که این بانک با تداوم اصلاح ساختار مالی، کنترل هزینهها و ارتقای بهرهوری مدیریتی، مسیر خود را برای بازگشت به ثبات، بهبود نظارتی و سودآوری پایدار هموار کرده است؛ مسیری که در ماههای آینده میتواند نسبت کفایت سرمایه و جایگاه نظارتی این بانک را بیش از پیش تقویت کند.