افشای گروسی از وضعیت اورانیوم‌های ۶۰ درصد

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان اینکه این نهاد در حال گفت‌وگو با ایران برای احیای بازرسی‌هاست، گفت: اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد همچنان در تاسیسات هدف‌قرار گرفته‌شده وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۳۸۹۹۰
| |
992 بازدید

افشای گروسی از وضعیت فردو، نطنز و اصفهان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگویی تلویزیونی با شبکه فرانسوی درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران پس از حملات تجاوزکارانه ماه ژوئن و تداوم بازرسی‌ها توضیح داد.

گروسی در گفت‌و‌گو با شبکه LCI با اشاره به پیچیدگی وضعیت ایران گفت: «برای ما، این پیچیدگی عمدتاً در سطح فعالیت‌های هسته‌ای نمود دارد. تنش‌ها وجود دارد، چه در روابط با غرب و چه با سازمان‌های بین‌المللی.»

او درباره آخرین وضعیت دسترسی آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران اظهار داشت: «از زمان حملات ژوئن، ما هنوز فرصت بازگشت به آن سایت‌ها را نداشته‌ایم. البته این به معنای غیبت کامل آژانس نیست. ما به‌تدریج بازرسی‌ها را از سر گرفته‌ایم، اما فقط در سایت‌هایی که می‌توان گفت حساس نیستند. اما سه سایتی که در ژوئن بمباران شدند، شامل فردو، نطنز و اصفهان، همچنان برای بازرسان ما غیرقابل دسترسی هستند.»

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود: «این سایت‌ها باید در دسترس باشند، چرا که ایران تصمیم خوبی اتخاذ کرده و اعلام کرده قصد خروج از معاهده عدم اشاعه را ندارد. اما ماندن در چارچوب این رژیم معاهده‌ای، مستلزم پذیرش بازرسی‌هاست. این همان موضوعی است که ما در حال مذاکره با ایران درباره آن هستیم.»

گروسی تأکید کرد که «آژانس همچنان از وضعیت این سایت‌ها آگاه است» و گفت: «می‌توانم دو نکته را بگویم که قبلاً هم مطرح کرده بودم: نخست اینکه زیرساخت‌های فیزیکی به‌شدت آسیب دیده‌اند. دوم و بسیار مهم‌تر، اینکه اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد که نزدیک به سطح نظامی است و می‌تواند برای تولید سلاح هسته‌ای استفاده شود، همچنان در آنجا وجود دارد.»

این اظهارات این درحالی‌است که ایران بار‌ها اعلام کرده قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این موضوع را در گزارش خود تایید کرده است.

مدیرکل آژانس در ادامه این گفت‌و‌گو و در پاسخ به این پرسش که «آیا این اورانیوم هنوز در اختیار ایران است؟»، گفت: «بله، در همان سطح غنی‌سازی باقی مانده است. نمی‌دانیم دقیقاً در چه وضعیتی است، زیرا برخی از این سایت‌ها در تونل‌ها و مکان‌های زیرزمینی قرار دارند که ما قبلاً به‌طور منظم بازرسی می‌کردیم. من خودم در نوامبر گذشته آنجا بودم و بازرسان ما مرتباً در آنجا حضور داشتند.»

رافائل گروسی آژانس تاسیسات هسته‌ای اورانیوم سلاح هسته‌ای انرژی اتمی
