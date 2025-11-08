به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اظهارات «کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید درباره شبکه خبری بیبیسی پس از آن مطرح شد که نمایندگان پارلمان انگلیس گفتند این رسانه باید به سوالات جدی پیرامون نحوه ویرایش یک سخنرانی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در مستند پانورامای بیبیسی پاسخ دهد.
او در گفتوگویی تاکید کرد که بیبیسی، شبکهای با «اخبار ۱۰۰ درصد جعلی» و «ماشین تبلیغات» است.
لویت همچنین گفت که «تماشای بولتنهای بیبیسی در طول سفر به انگلیس روز او را خراب میکند و گفت که مالیاتدهندگان مجبور هستند هزینه یک ماشین تبلیغاتی چپگرا را بپردازند».
سند منتشر شده که در اختیار روزنامه تلگراف قرار گرفته است، نشان میدهد که یک قسمت از برنامه «امور جاری» بیبیسی با چسباندن دو بخش از سخنرانی به هم، بینندگان را «کاملاً گمراه» کرده است.
این برنامه نشان میداد که ترامپ میگوید پیش از شورشها در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ با هوادارانش به سمت ساختمان کنگره پیادهروی خواهد کرد و «از آنها میخواهد که به شدت بجنگند». با این حال، بخشی از سخنان ترامپ که او از جمعیت میخواهد «به طور مسالمتآمیز و میهنپرستانه صدای خود را به گوش دیگران برسانند» حذف شده است.
سخنگوی کاخ سفید که با تلگراف گفتوگو میکرد، اظهار داشت: این کلیپ عمداً غیرصادقانه و گزینشی که توسط بیبیسی ویرایش شده، گواه دیگری است بر اینکه آنها کاملاً و صد در صد اخبار جعلی منتشر میکنند که دیگر نباید ارزش وقت گذاشتن روی صفحه تلویزیون توسط مردم بزرگ بریتانیا را داشته باشند.
وی افزود: هر بار که با رئیسجمهور ترامپ به بریتانیا سفر میکنم و مجبور میشوم بیبیسی را در اتاقهای هتلمان تماشا کنم، گوش دادن به تبلیغات و دروغهای آشکار آنها در مورد رئیسجمهور ایالات متحده و تمام کارهایی که او برای بهتر کردن آمریکا و امنتر کردن جهان انجام میدهد، روزم را خراب میکند.
این روزنامه بهعلاوه اعلام کرد که گزارش آن بر اساس یادداشتی نوشته شده توسط «مایکل پرسکات» مشاور سابق کمیته دستورالعملها و استانداردهای سردبیری بیبیسی تهیه شده است. پرسکات اوایل امسال از سمت خود کنارهگیری کرد و در مورد این سند که گفته میشود توسط یک افشاگر فاش شده، اظهار نظری نکرده است.
تلگراف گزیدهای از این سند را منتشر کرد که در آن آمده است: ویرایش کلیپ به شیوهای که پانوراما پخش کرد، کاملاً گمراهکننده بود. این واقعیت که او صراحتاً هواداران را به رفتن به ساختمان کنگره و مبارزه در آن تشویق نکرد، یکی از دلایلی بود که هیچ اتهام فدرالی برای تحریک به شورش وجود نداشت.
طبق گزارشها، این سند اضافه میکند که پرسکات، مشاور ارتباطات و روزنامهنگار سیاسی سابق، نگرانیهایی را در مورد نحوه پوشش جنگ غزه توسط بیبیسی عربی مطرح کرده است.
روزنامه چاپ لندن در ادامه خاطر نشان کرد، پرسکات ادعا کرده است که «مشکلاتی سیستماتیک» وجود دارد که توسط مدیریت ارشد مورد توجه قرار نگرفته است و ادعا میکند که «تفاوتهای فاحشی» بین پوشش جنگ در بیبیسی عربی و وبسایت اصلی بیبیسی وجود دارد. گفته میشود یکی از مسائلی که پرسکات بر آن تأکید کرده، استفاده مکرر از مفسرانی است که یهودستیز یا طرفدار حماس بودهاند.
بیبیسی در پاسخ به موارد مطرح شده در این سند ۱۹ صفحهای گفت: «اگرچه ما در مورد اسناد فاش شده اظهار نظر نمیکنیم، اما وقتی بیبیسی بازخورد دریافت میکند، آن را جدی میگیرد و با دقت بررسی میکند».
بیبیسی افزود: «مایکل پرسکات مشاور سابق کمیته هیات مدیره است که در آن دیدگاهها و نظرات متفاوت در مورد پوشش خبری ما به طور معمول مورد بحث و بررسی قرار میگیرد».