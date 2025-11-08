میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کاخ سفید: بی‌بی‌سی ماشین تبلیغات دروغین

سخنگوی کاخ سفید بی بی سی را «ماشین تبلیغات» خواند و این رسانه انگلیسی را به انتشار اخبار صد در صد جعلی متهم کرد.
کد خبر: ۱۳۳۸۹۸۱
| |
2 بازدید
کاخ سفید: بی‌بی‌سی ماشین تبلیغات دروغین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اظهارات «کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید درباره شبکه خبری بی‌بی‌سی پس از آن مطرح شد که نمایندگان پارلمان انگلیس گفتند این رسانه باید به سوالات جدی پیرامون نحوه ویرایش یک سخنرانی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در مستند پانورامای بی‌بی‌سی پاسخ دهد.

او در گفت‌وگویی تاکید کرد که بی‌بی‌سی، شبکه‌ای با «اخبار ۱۰۰ درصد جعلی» و «ماشین تبلیغات» است.

لویت همچنین گفت که «تماشای بولتن‌های بی‌بی‌سی در طول سفر به انگلیس روز او را خراب می‌کند و گفت که مالیات‌دهندگان مجبور هستند هزینه یک ماشین تبلیغاتی چپ‌گرا را بپردازند».

سند منتشر شده که در اختیار روزنامه تلگراف قرار گرفته است، نشان می‌دهد که یک قسمت از برنامه «امور جاری» بی‌بی‌سی با چسباندن دو بخش از سخنرانی به هم، بینندگان را «کاملاً گمراه» کرده است.

این برنامه نشان می‌داد که ترامپ می‌گوید پیش از شورش‌ها در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ با هوادارانش به سمت ساختمان کنگره پیاده‌روی خواهد کرد و «از آنها می‌خواهد که به شدت بجنگند». با این حال، بخشی از سخنان ترامپ که او از جمعیت می‌خواهد «به طور مسالمت‌آمیز و میهن‌پرستانه صدای خود را به گوش دیگران برسانند» حذف شده است.

سخنگوی کاخ سفید که با تلگراف گفت‌و‌گو می‌کرد، اظهار داشت: این کلیپ عمداً غیرصادقانه و گزینشی که توسط بی‌بی‌سی ویرایش شده، گواه دیگری است بر اینکه آنها کاملاً و صد در صد اخبار جعلی منتشر می‌کنند که دیگر نباید ارزش وقت گذاشتن روی صفحه تلویزیون توسط مردم بزرگ بریتانیا را داشته باشند.

وی افزود: هر بار که با رئیس‌جمهور ترامپ به بریتانیا سفر می‌کنم و مجبور می‌شوم بی‌بی‌سی را در اتاق‌های هتلمان تماشا کنم، گوش دادن به تبلیغات و دروغ‌های آشکار آنها در مورد رئیس‌جمهور ایالات متحده و تمام کار‌هایی که او برای بهتر کردن آمریکا و امن‌تر کردن جهان انجام می‌دهد، روزم را خراب می‌کند.

این روزنامه به‌علاوه اعلام کرد که گزارش آن بر اساس یادداشتی نوشته شده توسط «مایکل پرسکات» مشاور سابق کمیته دستورالعمل‌ها و استاندارد‌های سردبیری بی‌بی‌سی تهیه شده است. پرسکات اوایل امسال از سمت خود کناره‌گیری کرد و در مورد این سند که گفته می‌شود توسط یک افشاگر فاش شده، اظهار نظری نکرده است.

تلگراف گزیده‌ای از این سند را منتشر کرد که در آن آمده است: ویرایش کلیپ به شیوه‌ای که پانوراما پخش کرد، کاملاً گمراه‌کننده بود. این واقعیت که او صراحتاً هواداران را به رفتن به ساختمان کنگره و مبارزه در آن تشویق نکرد، یکی از دلایلی بود که هیچ اتهام فدرالی برای تحریک به شورش وجود نداشت.

طبق گزارش‌ها، این سند اضافه می‌کند که پرسکات، مشاور ارتباطات و روزنامه‌نگار سیاسی سابق، نگرانی‌هایی را در مورد نحوه پوشش جنگ غزه توسط بی‌بی‌سی عربی مطرح کرده است.

روزنامه چاپ لندن در ادامه خاطر نشان کرد، پرسکات ادعا کرده است که «مشکلاتی سیستماتیک» وجود دارد که توسط مدیریت ارشد مورد توجه قرار نگرفته است و ادعا می‌کند که «تفاوت‌های فاحشی» بین پوشش جنگ در بی‌بی‌سی عربی و وب‌سایت اصلی بی‌بی‌سی وجود دارد. گفته می‌شود یکی از مسائلی که پرسکات بر آن تأکید کرده، استفاده مکرر از مفسرانی است که یهودستیز یا طرفدار حماس بوده‌اند.

بی‌بی‌سی در پاسخ به موارد مطرح شده در این سند ۱۹ صفحه‌ای گفت: «اگرچه ما در مورد اسناد فاش شده اظهار نظر نمی‌کنیم، اما وقتی بی‌بی‌سی بازخورد دریافت می‌کند، آن را جدی می‌گیرد و با دقت بررسی می‌کند».

بی‌بی‌سی افزود: «مایکل پرسکات مشاور سابق کمیته هیات مدیره است که در آن دیدگاه‌ها و نظرات متفاوت در مورد پوشش خبری ما به طور معمول مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد».

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کاخ سفید بی بی سی رسانه انگلیسی جعلی ماشین تبلیغات
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
کودتای ۲۸ مرداد انگلیسی بود!/ مصوبه‌ای دربارهٔ قتل سلمان رشدی نداشتیم/ باید سفارت انگلیس اشغال می شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رکورد تعطیلی دولت آمریکا شکسته شد
ادعای ترامپ: برای شنیدن درخواست لغو تحریم‌ها علیه ایران آماده‌ام
بن‌سلمان به آمریکا می‌رود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۵ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cKT
tabnak.ir/005cKT