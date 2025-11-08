میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض

دیدار رییس کمیته ورزش افغانستان با وزیر ورزش ایران

رئیس کمیته تربیت بدنی و ورزش افغانستان با وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.
دیدار رییس کمیته ورزش افغانستان با وزیر ورزش ایران

به گزارش تابناکخ؛ مولوی احمدالله وثیق پیش از ظهر امروز با دکتر دنیامالی وزیر ورزش و جوانان ایران دیدار کرد.

در این دیدار دکتر دنیامالی با آرزوی موفقیت برای ورزشکاران افغانستانی در بازی‌های همبستگی اسلامی اظهار کرد: ایران و افغانستان به عنوان دو کشور نزدیک و دوست برای توسعه همکاری‌ها در زمینه ورزش نیاز به ارتباط بیشتری دارند و این ارتباطات به کار‌های مشترک سرعت بیشتری می‌دهد. افغانستان یکی از همسایه‌های مهم ماست و اشتراکات فرهنگی زیادی با شما داریم.

وی با اشاره به ظرفیت ورزش در توسعه روابط میان ایران و افغانستان اظهار کرد: ما علاقمند به توسعه روابط ورزشی با افغانستان هستیم.

دکتر دنیامالی، استفاده از تجربه افغانستان در رشته کریکت را مهم خواند و افزود: این رشته برای ما بسیار مهم است و علاقمندیم از تجربیات مربیان و ورزشکاران افغان برای توسعه این رشته ورزشی استفاده کنیم.

مولوی احمدالله وثیق نیز به سابقه تاریخی رابطه افغانستان و ایران اشاره داشت و اظهار کرد: افغانستان و ایران دوستان قدیمی هستند و ما همیشه دوستان نزدیکی برای هم بوده‌ایم. ایران کشور قدرتمندی در ورزش منطقه است و ما خیلی علاقمند به توسعه روابط با ورزش ایران هستیم.

