تفاهم همکاری ایران و اندونزی

دکتر مهدی علی نژاد پس از امضای تفاهم نامه همکاری با مسئولین ورزش کشور اندونزی ، تقویت روابط و توسعه ورزش با کشور دوست ، برادر و مسلمان اندونزی را هدف اصلی این تفاهم نامه عنوان کرد .

به گزارش تابناک؛ دکتر مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک که جهت حضور در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض حضور دارد، در پایان نشست امضای تفاهم نامه روسای کمیته‌های ملی المپیک ایران اندونزی اظهار داشت: در این تفاهم نامه، بحث‌های مرتبط با همکاری‌های مشترک در حوزه‌های برگزاری مسابقات، آموزش، روابط بین الملل و به طور کلی هرگونه همکاری که در مقوله ورزش امکان پذیر باشد را در نظر گرفته‌ایم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در ادامه افزود: باور داریم که امضا این تفاهم نامه به ارتقا سطح روابط ورزشی دو کشور مسلمان، دوست و برادر کمک شایانی خواهد کرد.

علی نژاد تاکید کرد: ما همیشه با اندونزیایی‌ها، رابطه خوب و نزدیکی داشته‌ایم و قطعا این تفاهم نامه روابط فی مابین را قوی‌تر می‌کند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در خصوص اجرایی شدن تفاهم نامه گفت: در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه گرو‌های کاری مشترکی تشکیل خواهد شد که طی آن بررسی‌های لازم در خصوص ظرفیت‌های داخلی و ظرفیت‌های کشور اندونزی صورت می‌گیرد تا در بخش‌هایی که مزیت هر کشور هست به کشور مقابل کمک شود.

وی در ادامه اضافه کرد: در عین حال در مورد برخی رشته‌های رزمی مثل ووشو، پنجاک سیلات، کاراته، ورزش‌های ساحلی و.. صحبت‌های مقدماتی صورت گرفت ولی در نهایت تصمیم گیری در این بخش به گروه‌های کاری تفویض خواهد شد.

دکتر علی نژاد ضمن اشاره به حضور در مجمع عمومی انجمن همبستگی ورزش کشور‌های اسلامی اظهار داشت: دیدار‌های دوجانبه‌ای با روسای کمیته‌های ملی المپیک کشور‌های حاضر و مسئولین کنفدراسیون‌های ورزشی را در برنامه داریم.