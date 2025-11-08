میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض

تفاهم همکاری ایران و اندونزی

دکتر مهدی علی نژاد پس از امضای تفاهم نامه همکاری با مسئولین ورزش کشور اندونزی ، تقویت روابط و توسعه ورزش با کشور دوست ، برادر و مسلمان اندونزی را هدف اصلی این تفاهم نامه عنوان کرد .
کد خبر: ۱۳۳۸۹۷۶
| |
273 بازدید

تفاهم همکاری ایران و اندونزی

به گزارش تابناک؛ دکتر مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک که جهت حضور در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض حضور دارد، در پایان نشست امضای تفاهم نامه روسای کمیته‌های ملی المپیک ایران اندونزی اظهار داشت: در این تفاهم نامه، بحث‌های مرتبط با همکاری‌های مشترک در حوزه‌های برگزاری مسابقات، آموزش، روابط بین الملل و به طور کلی هرگونه همکاری که در مقوله ورزش امکان پذیر باشد را در نظر گرفته‌ایم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در ادامه افزود: باور داریم که امضا این تفاهم نامه به ارتقا سطح روابط ورزشی دو کشور مسلمان، دوست و برادر کمک شایانی خواهد کرد.

علی نژاد تاکید کرد: ما همیشه با اندونزیایی‌ها، رابطه خوب و نزدیکی داشته‌ایم و قطعا این تفاهم نامه روابط فی مابین را قوی‌تر می‌کند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در خصوص اجرایی شدن تفاهم نامه گفت: در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه گرو‌های کاری مشترکی تشکیل خواهد شد که طی آن بررسی‌های لازم در خصوص ظرفیت‌های داخلی و ظرفیت‌های کشور اندونزی صورت می‌گیرد تا در بخش‌هایی که مزیت هر کشور هست به کشور مقابل کمک شود.

وی در ادامه اضافه کرد: در عین حال در مورد برخی رشته‌های رزمی مثل ووشو، پنجاک سیلات، کاراته، ورزش‌های ساحلی و.. صحبت‌های مقدماتی صورت گرفت ولی در نهایت تصمیم گیری در این بخش به گروه‌های کاری تفویض خواهد شد.

دکتر علی نژاد ضمن اشاره به حضور در مجمع عمومی انجمن همبستگی ورزش کشور‌های اسلامی اظهار داشت: دیدار‌های دوجانبه‌ای با روسای کمیته‌های ملی المپیک کشور‌های حاضر و مسئولین کنفدراسیون‌های ورزشی را در برنامه داریم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تفاهم ایران مهدی علی نژاد کمیته ملی المپیک تابناک ورزشی اندونزی
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
کودتای ۲۸ مرداد انگلیسی بود!/ مصوبه‌ای دربارهٔ قتل سلمان رشدی نداشتیم/ باید سفارت انگلیس اشغال می شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیدار رییس کمیته ورزش افغانستان با وزیر ورزش ایران
مالزی میزبان هفتمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی
صعود تیم ملی فوتسال ایران به نیمه نهایی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۵ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cKO
tabnak.ir/005cKO