چند نفر در ایران پورشه و لامبورگینی سوارند؟

وزیر تعاون و رفاه اجتماعی به تازگی آمار‌های مستندی از تعداد مالکان خودرو‌های فوق لوکس و گرانقیمت در کشور ارائه کرد به گفته میدری چهار نفر در ایران لامبورگینی سوارند.
لوکس سواران ایرانی

خودروی لوکس لامبورگینی خودروهای خارجی پورشه
