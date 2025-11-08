چند نفر در ایران پورشه و لامبورگینی سوارند؟

وزیر تعاون و رفاه اجتماعی به تازگی آمار‌های مستندی از تعداد مالکان خودرو‌های فوق لوکس و گرانقیمت در کشور ارائه کرد به گفته میدری چهار نفر در ایران لامبورگینی سوارند.