۱۷/آبان/۱۴۰۴
Saturday 08 November 2025
۱۷:۲۷
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اقتصادی
»
داخلی
بازدید
472
472
بازدید
پ
چند نفر در ایران پورشه و لامبورگینی سوارند؟
وزیر تعاون و رفاه اجتماعی به تازگی آمارهای مستندی از تعداد مالکان خودروهای فوق لوکس و گرانقیمت در کشور ارائه کرد به گفته میدری چهار نفر در ایران لامبورگینی سوارند.
کد خبر:
۱۳۳۸۹۷۴
تاریخ انتشار:
۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۷
08 November 2025
کد خبر:
۱۳۳۸۹۷۴
|
۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۷
08 November 2025
|
472
بازدید
472
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
خودروی لوکس
لامبورگینی
خودروهای خارجی
پورشه
عربستان از تضعیف ایران خوشحال میشود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارشها به «محل رانت و چانهزنی» تبدیل شدهاند / هیچ تاریکخانهای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
کودتای ۲۸ مرداد انگلیسی بود!/ مصوبهای دربارهٔ قتل سلمان رشدی نداشتیم/ باید سفارت انگلیس اشغال می شد
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
ملل
ایران زمین
سرمایه
سپه
دی
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
الی گشت
آخرین اخبار
دیدار رییس کمیته ورزش افغانستان با وزیر ورزش ایران
ویدیوی جنجالی و واکنشهای تنشزای مسئولان پرسپولیس و استقلال/ مردانی پرمدعا؛ بیگانه با «ادب و اصالت»
تفاهم همکاری ایران و پاکستان
چند نفر در ایران پورشه و لامبورگینی سوارند؟
افشاگری مهران احمدی از دلیل اختلافش با محسن تنابنده
استایل خاص بهتاش سریال پایتخت در کپنهاگ
حبسهای طویلالمدت برای متهمان کینگ مانی
تفاهم همکاری ایران و اندونزی
کشف بزرگترین محموله ماریجوانای سال در شهرری
تصاویر کیک تولد 12 متری یک نماینده مجلس!
عکس صابر کاظمی در دستان ملیپوشان تنیس روی میز
طیبی: لیاقت برد را داشتیم
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هستهای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
نیمهنهایی برای ما از فینال هم حساستر است
پشت پرده سکوت 8ساله مجاهد خذیراوی
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هستهای بخرد/ فتوای آیت الله خامنهای میتواند تغییر کند
لحظه اعلام فوت صابر کاظمی را ببینید
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمیگردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
ماجرای خطوط دود عجیب در آسمان تهران چیست؟+عکس
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی وارد زمین میشوند
تصاویر پدر صابر کاظمی بر بالای پیکر پسرش
نام سلطان نهادههای دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
با پایگاههای بسیج تبریز و اردبیل، باکو را میگیریم!
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمیدادند بچراند!
(۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
(۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمههای صداوسیما
(۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیتها کوتاهی کردیم!
(۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی
(۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمیگردیم» را ببینید
(۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
(۴۹ نظر)
بازنشستهای که در اسنپ کار میکند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید
(۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!
(۴۷ نظر)
با پایگاههای بسیج تبریز و اردبیل، باکو را میگیریم!
(۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید
(۴۶ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد
(۴۵ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!
(۴۵ نظر)
باید نسخهشان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعیها میایستیم
(۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف میزنی میگویند چون 5 درصدی هستی!
(۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cKM
tabnak.ir/005cKM
کپی شد