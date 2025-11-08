انتظار بیشتری از میزبانی کشور عربستان داریم

به گزارش تابناک؛ احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در پایان دیدار تیم‌های ملی فوتسال ایران و تاجیکستان به تشریح وضعیت کاروان ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی پرداخت.

دنیامالی با اشاره به حضور خود در مراسم افتتاحیه گفت: من برای مراسم افتتاحیه بازی‌ها به ریاض آمدم و ضمن برگزاری نشست‌های خوب با اعضای مدیریتی کاروان و نمایندگان چند رشته ورزشی، این موفقیت را به بچه‌ها تبریک می‌گویم و امیدوارم در دو بازی آینده که از اهمیت بالایی برخوردار هستند، شاهد درخشش تیم ملی فوتسال کشورمان باشیم و بتوانیم در این دوره نیز قهرمان شویم.

وزیر ورزش در ادامه درباره نشست‌های کاری با همتایان خود افزود: یکی از محور‌های اصلی این نشست‌ها، بحث همکاری‌های مشترک با کشور‌های مختلف، به‌ویژه کشور‌های همسایه و اسلامی بود. در این دوره ۵۷ کشور حضور دارند و ایران همواره در ادوار گذشته کارنامه درخشانی داشته است. با وجود کاهش تعداد رشته‌ها و محدود شدن توزیع مدال‌ها، نمایندگان ما با آمادگی کامل در این رقابت‌ها حاضر شده‌اند و مطمئن هستم دل مردم ایران را شاد خواهند کرد.

دنیامالی در خصوص پاداش قهرمانان نیز بیان کرد: برای پاداش‌ها دستورالعمل مشخصی وجود دارد که براساس سطح رقابت‌ها تعیین می‌شود. المپیک اولویت اول ماست و پس از آن بازی‌های آسیایی، جهانی و سپس رقابت‌هایی مانند بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی قرار دارند. قصد داریم این دستورالعمل را بازنگری کنیم تا فاصله بین پاداش مدال طلا و نقره منطقی‌تر شود، زیرا در نهایت قهرمانی با مدال طلا سنجیده می‌شود.

وی همچنین با اشاره به عملکرد کاروان جوانان ایران در مسابقات بحرین گفت: با وجود کسب ۷۶ مدال، تنها با دو یا سه مدال طلای بیشتر می‌توانستیم سوم آسیا شویم، بنابراین روی اصلاح این موضوع کار می‌کنیم و هماهنگی‌های لازم برای پرداخت پاداش‌های سال گذشته و نیم‌سال جدید انجام شده است تا ان‌شاءالله با حضور رئیس‌جمهور به قهرمانان اهدا شود.

دنیامالی درباره شرایط برگزاری بازی‌ها افزود: کشور میزبان تمام تلاش خود را برای برگزاری هر چه بهتر رقابت‌ها انجام داده است، اما به دلیل حجم بالای حضور ورزشکاران، برخی امکانات دهکده دچار مشکل شد که در حال رفع آن هستند. با این حال شرایط به طور کلی قابل قبول است و ورزشکاران حرفه‌ای ما تحت تأثیر این کمبود‌ها قرار نمی‌گیرند. برای مثال، مسابقات بوکس در فضای باز برگزار شد که تجربه‌ای متفاوت بود، اما نمایندگان ما بهترین عملکرد خود را ارائه دادند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به حواشی پیش از دربی گفت: دولت چهاردهم سیاست خود را ایجاد فضای رقابت جوانمردانه در بستری از دوستی و صمیمیت قرار داده است. این فرهنگ باید در سکو‌ها نیز وجود داشته باشد. با جلسات برگزارشده با کانون هواداران و باشگاه‌ها، شرایط نسبت به گذشته بهتر شده، اما همچنان نیاز به اقدامات فرهنگی بیشتری داریم تا چنین اتفاقاتی تکرار نشود.

وزیر ورزش در پایان گفت: در آینده شاهد حضور پررنگ‌تر کانون‌های هواداری خواهیم بود تا با همکاری باشگاه‌ها و اجرای برنامه‌های فرهنگی، فضای سالم‌تری در ورزشگاه‌ها ایجاد شود و چنین مواردی دیگر تکرار نشود. همچنین انتخاب محل برگزاری مسابقات براساس هماهنگی با باشگاه‌ها و نزدیکی هواداران انجام می‌شود و تصمیم‌گیری نهایی بر عهده سازمان لیگ است.