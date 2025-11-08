آمادگی بانک شهر برای پشتیبانی از طرح های اولویت دار در استان قم

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی در دیدار با اکبر بهنام جو استاندار قم با اشاره به پیشرفت های بانک شهر طی سه سال اخیر گفت: در این مدت شاهد جهش عملکردی این بانک در حوزه های مختلف بوده ایم؛ که رشد 21درصدی نسبت کفایت سرمایه،افزایش سرمایه 2408 درصدی، تحقق سود عملیاتی 13 همتی ، تنها بخشی از آن است.

دکتر احمدی با بیان اینکه ارزش بازار بانک شهر نیز با رشد 1600 درصدی مواجه و این بانک موفق شده است رتبه نخست اعتبارات اسنادی ارزی و رتبه دوم بازار ارزی شبکه بانکی کشور را کسب کند، گفت: در سه سال گذشته، بانک با تحقق سود 37 همتی و سود عملیاتی 13 همتی، موفق شد ضمن جبران زیان انباشته 32 همتی، به سود انباشته 3 همتی دست یابد.

مدیرعامل بانک شهر با اشاره به حمایت بانک شهر از پروژه های توسعه ای و زیرساختی کلانشهرها به خصوص کلانشهر قم گفت: بانک شهر آمادگی همکاری و پشتیبانی مالی از طرح های اولویت دار استان قم را دارد.

در ادامه این دیدار اکبر بهنام جو استاندار قم نیز ضمن استقبال از پیشنهادهای مطرح شده به تشریح آخرین وضعیت پروژه های این استان پرداخت و گفت: حضور بانکها به خصوص بانک شهر در کنار مدیران استانی می تواند آنها را در پیشبرد اهداف کمک کند و سرعت اجرای پروژه ها را افزایش دهد.