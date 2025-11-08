میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آمادگی بانک شهر برای پشتیبانی از طرح های اولویت دار در استان قم

مدیرعامل بانک شهر در دیدار با استاندار قم از آمادگی این بانک برای همکاری و پشتیبانی مالی از طرح های اولویت دار استان قم خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۸۹۴۹
| |
178 بازدید
 
آمادگی بانک شهر برای پشتیبانی از طرح های اولویت دار در استان قم
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی در دیدار با اکبر بهنام جو استاندار قم با اشاره به پیشرفت های بانک شهر طی سه سال اخیر گفت: در این مدت شاهد جهش عملکردی این بانک در حوزه های مختلف بوده ایم؛ که رشد 21درصدی نسبت کفایت سرمایه،افزایش سرمایه 2408 درصدی، تحقق سود عملیاتی 13 همتی ، تنها بخشی از آن است.
دکتر احمدی با بیان اینکه ارزش بازار بانک شهر نیز با رشد 1600 درصدی مواجه و این بانک موفق شده است رتبه نخست اعتبارات اسنادی ارزی و رتبه دوم بازار ارزی شبکه بانکی کشور را کسب کند، گفت: در سه سال گذشته، بانک با تحقق سود 37 همتی و سود عملیاتی 13 همتی، موفق شد ضمن جبران زیان انباشته 32 همتی، به سود انباشته 3 همتی دست یابد.
مدیرعامل بانک شهر با اشاره به حمایت بانک شهر از پروژه های توسعه ای و زیرساختی کلانشهرها به خصوص کلانشهر قم گفت: بانک شهر آمادگی همکاری و پشتیبانی مالی از طرح های اولویت دار استان قم را دارد.
در ادامه این دیدار اکبر بهنام جو استاندار قم نیز ضمن استقبال از پیشنهادهای مطرح شده به تشریح آخرین وضعیت پروژه های این استان پرداخت و گفت: حضور بانکها به خصوص بانک شهر در کنار مدیران استانی می تواند آنها را در پیشبرد اهداف کمک کند و سرعت اجرای پروژه ها را افزایش دهد.
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک شهر استاندار قم پشتیبانی مالی
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
کودتای ۲۸ مرداد انگلیسی بود!/ مصوبه‌ای دربارهٔ قتل سلمان رشدی نداشتیم/ باید سفارت انگلیس اشغال می شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۵ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cJx
tabnak.ir/005cJx