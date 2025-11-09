عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار نسبت به شیوع گسترده تب برفکی در میان دام‌های کشور گفت: این بیماری خسارات سنگینی به تولید شیر، گوشت و لبنیات وارد کرده و در صورت تأخیر در تأمین واکسن، احتمال وقوع «سونامی تلف شدن دام‌ها» وجود دارد.

احمد آریایی نژاد؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با سویه جدید بیماری تب برفکی که در میان دام های کشور شایع شده است، اظهار کرد: بنده از حوزه انتخابیه خودم اطلاع دارم که متاسفانه برخی از دام ها مبتلا شده اند. یک روستای بزرگ در منطقه داریم که قطب بزرگ تولید شیر در شهرستان است.

وی افزود: وزیر جهاد کشاورزی در سفر اخیری که به شهرستان ما داشت متوجه موجود شد و ما هم پیگیری کردیم و قول داد واکسن های مورد نیاز در اسرع وقت تهیه شود.

تب برفکی سبد غذایی خانوار را تهدید می کند

همین الان خسارات عظیمی به از باب تلف شدن دامها، انتقال بیماری به دام های دیگر، در نتیجه کاهش تولید شیر و مواد لبنی و گوشت وارد شده است. این موضوع باعث می شود که وضعیت فعلی که خیلی هم مطلوب نیست، اسفناک تر شود و سبد غذایی خانوار را به شدت تهدید می کند.

عضو کمیته غذای مجلس در همین زمینه اضافه کرد: همین الان خسارات عظیمی به از باب تلف شدن دامها، انتقال بیماری به دام های دیگر، در نتیجه کاهش تولید شیر و مواد لبنی و گوشت وارد شده است. این موضوع باعث می شود که وضعیت فعلی که خیلی هم مطلوب نیست، اسفناک تر شود و سبد غذایی خانوار را به شدت تهدید می کند.

آریایی نژاد تاکید کرد: لازم است مسئولان با سرعت بیشتری دنبال رفع مشکلات دامداران تلاش و در راستای جلوگیری از سرایت بیشتر این بیماری و درمان بیماری دامها تلاش کنند. اگر جلوی این بیماری گرفته نشود به شدت به دام های دیگر تسری پیدا می کند در نتیجه فقر غذایی ایجاد می شود و ممکن است بیماری های دیگری در انسان به سبب مصرف مواد آلوده ایجاد شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان تصریح کرد: اگر چه بیماری تب برفکی بین انسان و دام قابل انتقال نیست اما اگر بهداشت جامعه را بهم بزند، موجب سوء تغذیه و حتی ممکن است به تبع آن منجر به بیماری هایی شود. بنابراین این هشدار را باید به مسئولان داد که زودتر دست به کار شوند، همین الان هم از بابت این بیماری کم خسارت نداشته ایم.

در صورت تاخیر در تامین واکسن، شاهد سونامی تلف شدن دام ها خواهیم بود

آریایی نژاد در ارتباط با واردات واکسن برای پیشگیری و مقابله با این بیماری، گفت: مقداری واکسن تهیه شده است. واکسن ها باید سریع تر تهیه و زودتر به دست کشاورزان و دامداران برسد. اگر این مهم محقق نشود، متاسفانه حتی سونامی تلف شدن دام ها و در نتیجه در بحث غذای مردم با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

وی در ارتباط با اینکه آیا از کشوری خاص درخواست واکسن کرده ایم، گفت: در این ارتباط بحث تامین واکسن از کشور ترکیه مطرح بود. اما مهم این است که واکسن ها کیفیت داشته باشند و سعی کنیم در اسرع وقت مورد استفاده قرار بگیرد.

به گزارش تابناک، صنعت دامپروری کشور مدتی است که با موجی سهمگین و کشنده از یک سویه جدید ویروس تب برفکی دست و پنجه نرم می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد منشأ این سویه خطرناک، که الگویی کاملاً متفاوت با موارد قبلی دارد، از مناطق آفریقای مرکزی و جنوبی است و تبعات آن منجر به نابودی گسترده گاو‌های مولد و شیرده در واحد‌های صنعتی شده است. این بحران نه تنها کاهش چشمگیر تولید شیر و گوشت را به دنبال داشته، بلکه زنگ خطر فروپاشی مالی فعالان صنعت و بیکاری کارگران را به صدا درآورده است.