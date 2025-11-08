خسارت ۶۵.٧ هزار میلیارد تومانی بازنشستگان نفت از واگذاری سهام هلدینگ

سازمان خصوصیسازی اخیرا اعلام کردهاست که در نظر دارد ٢/٣ درصد از سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس (٣١ هزار میلیارد تومان) را واگذار کند که این تصمیم سازمان خصوصیسازی نگرانیهایی را بین بازنشستگان صنعت نفت ایجاد کرده است و بیانیهای را بابت همین نگرانی درباره حفظ حقوق خود منتشر کردند. از آنجایی که پرسشگری و مطالبه گری شفاف کمک میکند ریشه رشد فساد و خطای مدیریتی را خشکانده شود سایت تابناک پیگیر روشنگری این دغدغه بازنشستگان صنعت نفت است.
با پیگیری تابناک یک منبع موثق درباره این واگذاری اعلام کرد: ۶۵.٧ هزار میلیارد تومان ضرر و زیانی که این واگذاری در سالهای گذشته برای گروه سرمایهگذاری اهداف در پی داشته که این میزان خسارت توسط کارشناسان رسمی دادگستری تایید شده است.
این منبع آگاه ادامه داد: پیگیری های قضایی و اداری به منظور احقاق حقوق بازنشستگان و پاسداری از این دارایی های بین نسلی بازنشستگان صنعت نفت با اولویت در دستور کار هلدینگ اهداف قرار دارد .