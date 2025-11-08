میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خسارت ۶۵.٧ هزار میلیارد تومانی بازنشستگان نفت از واگذاری سهام هلدینگ

سازمان خصوصی‌سازی اخیرا اعلام کرده‌است که در نظر دارد ٢/٣ درصد از سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس (٣١ هزار میلیارد تومان) را واگذار کند.
کد خبر: ۱۳۳۸۹۴۵
| |
236 بازدید
خسارت ۶۵.٧ هزار میلیارد تومانی بازنشستگان نفت از واگذاری سهام هلدینگ
 
سازمان خصوصی‌سازی اخیرا اعلام کرده‌است که در نظر دارد ٢/٣ درصد از سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس (٣١ هزار میلیارد تومان) را واگذار کند که این تصمیم سازمان خصوصی‌سازی نگرانی‌هایی را بین بازنشستگان صنعت نفت ایجاد کرده است و بیانیه‌ای را بابت همین نگرانی درباره حفظ حقوق خود منتشر کردند. از آنجایی که پرسشگری و مطالبه گری شفاف کمک می‌کند ریشه رشد فساد و خطای مدیریتی را خشکانده شود سایت تابناک پیگیر روشنگری این دغدغه بازنشستگان صنعت نفت است. 
 
با پیگیری تابناک یک منبع موثق درباره این واگذاری اعلام کرد: ۶۵.٧ هزار میلیارد تومان ضرر و زیانی که این واگذاری در سالهای گذشته برای گروه سرمایه‌گذاری اهداف در پی داشته که این میزان خسارت توسط کارشناسان رسمی دادگستری تایید شده است.
 
این  منبع آگاه ادامه داد: پیگیری های قضایی و اداری به منظور احقاق حقوق بازنشستگان و پاسداری از این دارایی های بین نسلی بازنشستگان صنعت نفت با اولویت در دستور کار هلدینگ اهداف قرار دارد .
خسارت ۶۵.٧ هزار میلیارد تومانی بازنشستگان نفت از واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شرکت اهداف هلدینگ خلیج فارس بازنشستگان نفت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
کودتای ۲۸ مرداد انگلیسی بود!/ مصوبه‌ای دربارهٔ قتل سلمان رشدی نداشتیم/ باید سفارت انگلیس اشغال می شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۵ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cJt
tabnak.ir/005cJt