لطفا از مردم و پزشکیان عذرخواهی کنید!

به گزارش تابناک؛ محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاحطلب در صفحه شخصی خود در توییت نوشت:
دوست عزیز و قابل افتخار جناب آقای ظریف عزیز
بعد از گذشت یکسال و وضعیتی که میبینید، شما که قاعده دموکراسی را برای انتخاب ورزا پیشنهاد دادید و کلی جلسه گذاشتید تا کابینه را شکل دهید، وقتش نرسیده که از آقای پزشکیان و مردم عذرخواهی کنید برای این کابینه؟
به خاطر پیر بودن، ابتکار عمل نداشتن، محافظه کاری، وفاق یک طرفه با مخالفانتان، و بقیه چیزها که خودتان بهتر میدانید. شما که اخراج شدی، پزشکیان هم تنهاترین این کابینه است. دلمان خوش باشد به عذرخواهیتان