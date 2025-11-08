روایت تازه از پرونده پژمان جمشیدی

وکیل پژمان جمشیدی درباره جزئیات پرونده جنجالی اخیر اطلاعات تازه‌ای ارائه داد. کامبیز برجاس درباره ادعای بستن دست و پای خانم گفت: من در پرونده چنین نثاری از این خانم اصلا ندیدم و برایم خیلی جالب است؛ یعنی در پرونده قضایی هم چنین چیزی نیست و همین موضوع نافی آن است که واقعیت داشته باشد؛ یعنی خودش جواب خودش را می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از خبر ورزشی، او در مورد ادعای تجاوز و تایید آن، که گفته شده دو بار توسط پزشکی قانونی انجام شده، گفت: جواب را در یک کلام می‌دهم: طبق اسناد پزشکی داخل پرونده و یافته‌های علمی، خیر.

برجاس در توضیح یافته‌های علمی عنوان کرد: در این پرونده، تجسس اسپرم انجام شده است؛ از سوآپ‌های عمقی، سطحی و متوسط، همه در بالاترین سطح آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته. جوب آن هم مضبوط در پرونده است و در سه مرحله موجود است. درست است که فک قرار بازداشت ربطی به نقض اصل ماهیت ندارد، ولی به نوعی موازی با همین موضوع حرکت می‌کند.

وی افزود: یعنی اگر قضات دادگاه تجدید نظر به اقناع می‌رسیدند که چنین اتهامی در پرونده وجود دارد، مطمئن باشید که قرار هیچ‌موقع فک نمی‌شد. ما بر مبنای یافته‌های مذکور قائل به رد این ادعا‌ها هستیم و بر مبنای همین‌ها هم اعتراض کردیم که مورد قبول واقع شد.

برجاس در خصوص شایعه وثیقه ۲۰۰ میلیارد تومانی پژمان جمشیدی هم گفت: ببینید، من در این چندین سال وکالت خودم چنین وثیقه‌ای تا حالا ندیده‌ام! وثیقه آقای جمشیدی بسیار متفاوت با این داستان است. در پاسخ به این‌که مبلغ چقدر است، می‌توانم بگویم یک‌بیستم یا حتی یک‌سی‌ام این مبلغ هم نیست.

براساس واکنش‌های وکیل پژمان جمشیدی به سوالات مجری، می‌توان دریافت مبلغ وثیقه حدود ۵میلیارد تومان است.