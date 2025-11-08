به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ علی دارابی، معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، صبح امروز در بازدید از آثار تاریخی شهرری، از تلاشهای مشترک برای احیای چشمه علی خبر داد و اظهار کرد: مقرر شده است که مترو تأمین اعتبار لازم برای پروژه احیای چشمه علی را انجام دهد. این پروژه تحت نظارت متخصص زمینشناسی، در حال بررسی است. بر این اساس روشهایی وجود دارد که بهواسطه آنها میتوان رگههای آبی که از تونل مترو عبور میکنند را دوباره به مسیر اصلی هدایت کرد و آب را به سمت آبخوان بازگرداند تا تراز آب چشمه علی احیا شود.
وی همچنین افزود: هدف اصلی ما از این بازدید و همکاریها، احیای چشمهای است که در گذشته مرکز حیات و زندگی در این منطقه بوده و نقش مهمی در تأمین منابع آبی جنوب تهران ایفا میکرد. مسئولان شهری و استانی برای این منظور بسیج شدهاند تا منابع و امکانات لازم برای احیای این چشمه فراهم شود.
دارابی در ادامه اشاره کرد که علاوه بر احیای چشمه علی، پرونده ثبت جهانی شهر ری نیز در دست پیگیری است. وی با تأکید بر اهمیت این پروژه گفت: ری بهواسطه آثار باستانی فراوانش، از جمله حجاریها و سنگنوشتهها، شایستگی ثبت جهانی را دارد. مقام معظم رهبری نیز فرمودند که "ری قبله تهران" است.
معاون وزیر میراث فرهنگی همچنین به تلاشهای مشترک با تولیت آستان حضرت عبدالعظیم و هیئت علمی بنیاد ریشناسی اشاره کرد و افزود: در برنامههای امروز از بازار قدیمی تهران در شهرری بازدید خواهیم داشت که نیاز به مرمت دارد.
درخصوص زمانبندی احیای چشمه علی، دارابی اظهار داشت: منتظر نتایج مطالعات اولیه هستیم و امیدواریم که این پروژه با دقت و سرعت مناسب به انجام برسد. مترو یکی از عوامل تأثیرگذار در مسدود شدن مسیر چشمه بوده است، ولی طبق تعهدات، اعتبار لازم برای احیای آن تأمین خواهد شد.
وی همچنین علت خشک شدن چشمه علی را به کاهش نزولات آسمانی در سالهای اخیر و مشکلات ناشی از توسعه شهری، بهویژه ساخت مترو، نسبت داد و افزود: هدف ما این است که این چشمه بهطور طبیعی احیا شود و هیچ روش مصنوعی برای این کار در نظر نداریم.
دارابی در پایان گفت: مطالعات هیدرولوژی منابع آبی منطقه در حال انجام است و امیدواریم تا پایان سال جاری، شاهد نتایج ملموس این اقدامات باشیم.