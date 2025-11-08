سریال Pluribus تازه‌ترین اثر وینس گیلیگان، خالق مجموعه‌های تحسین‌شده‌ای چون سریال Breaking Bad و سریال Better Call Saul، با استقبال گسترده منتقدان روبه‌رو شده است.

به گزارش تابناک به نقل از برترین‌ها؛ سریال Pluribus تازه‌ترین اثر وینس گیلیگان، خالق مجموعه‌های تحسین‌شده‌ای، چون سریال Breaking Bad و سریال Better Call Saul، با استقبال گسترده منتقدان روبه‌رو شده است. نخستین قسمت از این درام علمی‌تخیلی روز گذشته پخش شد تا کاربران با هیجان زیادی به آن واکنش نشان دهند. در واقع سریال داستان زنی را دنبال می‌کند که به عنوان غمگین‌ترین انسان روی زمین مأموریتی عجیب بر عهده دارد: نجات جهان از خوشبختی.

اصل ماجرا درباره چیست؟

اخترشناسان سیگنال فرازمینی حاوی دستورالعمل ژنتیکی دریافت می‌کنند که منجر به انتشار ویروسی می‌شود و انسان‌ها را به یک ذهن جمعی خوشحال و هماهنگ تبدیل می‌کند. سریال Pluribus داستان کارول استورکا، نویسنده رمان‌های عاشقانه را دنبال می‌کند که در بازگشت به شهرش شاهد آشوب و مرگ هلن، شریکش است و متوجه می‌شود که او و ۱۱ نفر دیگر به‌ظاهر مصون مانده‌اند، اما ذهن جمعی قصد جذب آنها را دارد.

درخشش دوباره خالق بریکینگ بد؟

سریال Pluribus با تحسین و ستایش گسترده منتقدان مواجه شده است و آن را کار درخشان بعدی وینس گیلیگان می‌دانند که تقدیم تلویزیون کرده است. بسیاری به روایت متفاوت و جذاب سریال پرداخته‌اند که باعث می‌شود بیننده به تماشا سریال ادامه دهد و همچنین بازی ری سی‌هورن با ستایش منتقدان مواجه شده است. البته گروهی نیز ریتم سریال را کند و کمی خسته کننده می‌دانند. در هر حال باید دید نظر طرفداران و بینندگان چقدر مشابه منتقدان خواهد بود.

بازیگران Pluribus: چهره‌های آشنا در دنیایی ناآشنا!

موفقیت چنین ایده‌ی عجیبی به شدت به بازیگرانی بستگی دارد که بتوانند این دنیای سورئال را باورپذیر کنند. خوشبختانه، گیلیگان تیمی درجه‌یک را گرد هم آورده است:

ری سی‌هورن (Rhea Seehorn) در نقش کارول استورکا

ستون فقرات سریال. سی‌هورن که برای بازی پیچیده و کنترل‌شده‌اش در نقش «کیم وکسلر» تحسین جهانی را برانگیخت، اینجا نقش اصلی را بر عهده دارد. او قهرمان بداخلاق و بی‌حوصله‌ای است که برخلاف میلش، به تنها امید بشریت تبدیل می‌شود.

ری سی‌هورن در نقش اصلی درخشیده و بسیاری از منتقدان عملکرد او را شایسته جوایز بزرگ تلویزیونی دانسته‌اند. فضای سوررئال و طنز سیاه سریال، در کنار کارگردانی دقیق و فیلم‌نامه تأمل‌برانگیز گیلیگان، سریال Pluribus را به یکی از خاص‌ترین آثار تلویزیونی سال تبدیل کرده است.

کارولینا ویدرا (Karolina Wydra) در نقش زوسیا

نقد‌ها از او به عنوان یک «متحد غیرمنتظره» و حضوری «قابل توجه» در کنار کارول نام می‌برند. به نظر می‌رسد او نقشی کلیدی در رمزگشایی این معمای جهانی خواهد داشت.

میریام شور (Miriam Shor) در نقش هلن

شور، که شاید او را از سریال Younger به یاد بیاورید، نقش هلن، مدیر برنامه‌ها و شریک عاطفی کارول را بازی می‌کند. رابطه‌ی او با کارول، لنگر عاطفی داستان در دنیایی است که احساسات واقعی در آن مرده‌اند.

کارلوس مانوئل وسگا (Carlos Manuel Vesga) و سامبا شوت (Samba Schutte) نیز از جمله بازیگران مکملی هستند که به این دنیای عجیب جان می‌بخشند.

کاربران چه گفتند؟

پیچک نوشت: بعد از اپیزود هشتم فصل ششم سریال Better call saul از شدت لذت از یه اپیزود به کارگردانش درود نفرستاده بودم. این دو قسمت باعث شد بعد مدت‌ها بگم که درود بر تو‌ای آقای وینس گیلیگان.

حسین نیز نوشت: حقیقتا از دیدن قسمت اول این سریال شوکه شدم. فکر کن همیشه رویای این رو داشتی که مردم همیشه شاد و خوشحال باشن؛ و این فیلم تموم اون باور و بشکونه. عجب کارگردانی، عجب بازیایی، عجب خط داستانی و موضوع جذابی. واقعا انگشت به دهن موندم عجب استارتی و عجب طرح داستانی!

اما کاربری به نام میکل آنژ پس از تماشای قسمت نخست سریال توئیت متفاوتی را منتشر کرد: شمای نوعی به عنوان سریال‌باز معمولا برات کافیه بیست دقیقه از یه اثر ببینی تا بفهمی چیکاره‌ست، بنده بعد از دیدن ۶۰ دقیقه نمی‌دونم این چیکاره‌س! البته فعلا کردیت در نظرش می‌گیرم. عمو وینس که با Breaking bad برامون خاطره ساخت و حس کرد عه شخصیت زنِ اسکرین پسند و کاریزماتیک نذاشتم توی سریال پس برم better call Saul بسازم و لحاظش کنم، احتمالا با مخاطبی مواجه شده که بهش گفته عه باز چرا زن نقشِ دومِ داستانه؟ چرا زنِ قهرمان حتما باید جدی باشه و کت دامن بپوشه و شغلش جوری باشه که بیشتر انگار مال دنیای مردهاست؟ خدا بخیر کنه!