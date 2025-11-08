میلی صفحه خبر لوگو بالا
فیلم‌هایی که جشنواره عمار به کروبی پیشنهاد کرد

در این‌نامه، دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار اعلام کرده  ۱۰ فیلم مستند برگزیده از ادوار مختلف جشنواره برای کروبی ارسال شده تا «پاسخ دروغ‌پردازی‌هایش را از زبان مردم بشنود».
کد خبر: ۱۳۳۸۹۱۹
| |
438 بازدید

فیلم‌هایی که جشنواره عمار به کروبی پیشنهاد کرد

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، دبیرخانه شانزدهمین جشنواره فیلم عمار که مهلت ارسال اثر به آن به‌تازگی تمدید شده، نامه‌ای سرگشاده خطاب به مهدی کروبی سیاستمدار و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ منتشر کرده است. 

مهلت ارسال آثار به این‌دوره از جشنواره مورد اشاره تا ۲۵ آبان‌ تمدید شد.

نشست خبری این‌رویداد هم روز دوشنبه ۱۹ آبان در حسینیه هنر برگزار می‌شود. 

اما متن نامه سرگشاده دبیرخانه عمار به کروبی با عنوان «مستند ببین و بیدار شو» منتشر شده است. در این نامه آمده است:

«پافشاری جدید شما بر «شورش اشرافیت بر جمهوریت» در سال ۱۳۸۸ نشان داد که همچنان بر خیانت خود به آرمان امام خمینی(ره) و جمهوریت نظام مصرید. اگرچه شما تنها سیاست‌مدار عاقبت‌به‌شر در تاریخ اسلام نیستید و امثال شما کم نبوده‌اند، اما سکوت در برابر توهمات اخیر شما را جایز نمی‌دانیم.»

دبیرخانه جشنواره عمار در ادامه با دعوت از مهدی کروبی به تماشای مستندات تاریخی مرتبط با فتنه ۸۸ نوشته است:

«از شما می‌خواهیم با انبوه مستنداتی که عیار تهمت و دروغ‌های‌تان به جمهوری اسلامی در سال ۸۸ را آشکار می‌کند، مواجه شوید تا بیش از این مطابق معارف قرآنی در جریان مکذبین قرار نگیرید؛ آنان که با انکار جبهه حق و متهم کردن حق‌محوران، سودای باطل حاکمیت استکبار دارند.»

در این نامه، دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار اعلام کرده  ۱۰ فیلم مستند برگزیده از ادوار مختلف جشنواره برای کروبی ارسال شده تا «پاسخ دروغ‌پردازی‌هایش را از زبان مردم بشنود».

این نامه، ۱۰ فیلم مستند از آثار برگزیده ادوار مختلف جشنواره عمار برای کروبی ارسال شده است. اسامی این آثار به شرح زیر است:

«دختر لر»، «هلوکاست سبز»، «ایران سبز» به کارگردانی محمدرضا دهشیری

«یزدان تفنگ ندارد» به کارگردانی حسین شمقدری

«گزارش اقلیت» و «نگهبان آراء» به کارگردانی مهدی نقویان

«پایان فراموشی» به کارگردانی محمدمهدی خالقی

«تقلب واقعی» به کارگردانی مرحوم نادر طالب‌زاده

«تواتر» به کارگردانی داود مرادیان

«پایان مدارا» به کارگردانی محمدحسین خوش‌بیان

در پایان این نامه، خطاب به مهدی کروبی تأکید شده «مطابق معارف قرآنی، قرار گرفتن در مسیر تکذیب حقایق و متهم کردن حق‌محوران، جز قرار گرفتن در صف مکذبین نیست.»

برچسب ها
مهدی کروبی جشنواره عمار فتنه ۸۸ فتنه 88 جشنواره مردمی فیلم عمار
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۱ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
