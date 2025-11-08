میلی صفحه خبر لوگو بالا
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد

سال‌هاست موضوع عدم رسیدگی به امور معلمان حق‌التدریس در تیتر رسانه‌ها قرار دارد تا شاید مسئولان فکری به حال این جامعه کنند.
کد خبر: ۱۳۳۸۹۱۷
| |
791 بازدید
|
۱
تعداد زیادی از معلمان حق‌التدریس در مناطقی مشغول به تدریس هستند که باید سختی راه را به جان بخرند تا بتوانند خودشان را به کلاس درس برسانند؛ نکته حائز اهمیت معلمان حق‌التدریس این است که در تابستان حقوقی به این افراد تعلق نمی‌گیرد و همین باعث می‌شود تا معلمان حق‌التدریس برای این ایام به دنبال شغل‌های دیگری بروند تا بتوانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، سال‌هاست نیروهای حق‌التدریس آزاد در کلاس‌ها حاضر می‌شوند، اما در بودجه‌های آموزش و پرورش جایی برایشان نیست و بدون حقوق منصفانه، بیمه کافی و امنیت شغلی، در خدمت دانش‌آموزان هستند.
 
مصوبه قرارداد کارمعین معلمان حق‌التدریس به کجا رسید؟
در این میان به دلیل مشکلاتی که این دسته از شاغلان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، طرحی با عنوان تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد کارمعین آموزش و پرورش به مجلس ارائه شد تا امنیت شغلی و رفاه این افراد نیز تا حدی تأمین شود که قرار شد بر اساس این طرح وزارت آموزش و پرورش، کارمندان و معلمانی که از ۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۱ تا ۱ مهرماه ۱۳۹۹ به‌صورت مستقیم و یا در قالب طرح‌ها و شیوه‌های مختلفی همچون کار در شرکت‌ها یا مؤسسات تابعه این سازمان همکاری مستمر یا غیرمستمر داشته‌اند؛ اقدام به تبدیل وضعیت کنند.در تابستان امسال مصوبه قرارداد کارمعین به تصویب رسید و قرار شد ۲۳ هزار نیروی حق‌التدریس بعد از کسر تعدادی از آن‌ها که در آزمون قبول شده‌اند از مهر ۱۴۰۴ به قرارداد کارمعین تغییر وضعیت پیدا کنند که متأسفانه و به‌طور ناگهانی در چند هفته اخیر نامه‌ای منتشر شد که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است بودجه کافی برای اجرای این مصوبه را ندارند.
 
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد
 
هم‌ترازی وظایف و بی‌عدالتی در پرداخت حقوق‌ها!
یکی از معلمان حق‌التدریس در گفت‌وگو با تابناک می‌گوید: براساس گفته‌های مسئولان معلمان حق‌التدریس باید مبلغ ۱۷ میلیون در هر ماه دریافت کنند اما متأسفانه حقوقی که برای هر ماه واریز می‌شود ۱۲ میلیون و ۹۰ هزار تومان است؛ آیا می‌شود یک زندگی معمولی را با این حقوق ناچیز پیش برد؟ اکنون ما هم مانند معلمان رسمی به امنیت شغلی و مالی نیاز داریم تا بتوانیم بدون دغدغه خدمت کنیم.
وی ادامه داد: ما معلمان حق‌التدریس دقیقاً همان میزان ساعات تدریس و مسئولیت‌های کلاس مانند نظارت، برگزاری امتحانات، جلسات مشاوره و فوق‌برنامه و تعهدات اداری معلمان رسمی را انجام می‌دهیم اما با این حال در زمان پرداخت حقوق و مزایا، وضعیت ما به "حق‌التدریس" تقلیل یافته که ساختاری بسیار پایین‌تر از قراردادهای رسمی دارد.
این معلم در خصوص معایب برگزاری آزمون‌های تئوری گفت: تجربه سال‌ها حضور در کلاس‌های درس یک گواهینامه تجربه است در حالی که برگزاری این آزمون‌ها آسیب‌های روانی و حرفه‌ای ناشی از ماهیت سلب موقعیت شغلی را برای ما به همراه دارد؛ در حالی که ما سال‌ها در نبود نیروهای رسمی چرخ آموزش و پرورش را به حرکت درآورده‌ایم.
وی در پایان با اشاره به اینکه تمام معلمان حق‌التدریس خواستار رسیدگی فوری به این امور هستند بیان کرد: برقراری نظام حقوق و مزایای متناسب و همسان، تضمین ثبات شغلی و پوشش مالی سالانه، ابطال شرط آزمون تعیین مسیر تبدیل وضعیت از جمله مطالبات معلمان حق‌التدریس است به دلیل سال‌ها فداکاری، ایثار و نقش حیاتی در حفظ جریان آموزش کشور خود را مستحق این حق پایمال‌شده می‌دانیم.
 
اعتراضات را رسیدگی کنید
حالا این معلمان فقط یک خواسته دارند. رسیدگی به اعتراضات آنها  توسط دولت و وزارت آموزش و پرورش و تعیین تکلیف نهایی در این باره، حق این معلمان است و نباید این داستان در ورطه تکرار تبدیل به قصه ای عادی و بی ثمر شود.
 
