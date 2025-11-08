میلی صفحه خبر لوگو بالا
سرم فدای حسین(ع) و فدای شش گوشه

نماهنگ مداحی علیرضا حیدری به نام «پناه» منتشر شد.
نماهنگ مداحی «پناه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، عاشقانه تازه علیرضا حیدری مداح اهل بیت برای امام حسین(ع) به تازگی در قالب نماهنگ «پناه» منتشر شده است. 

این‌نماهنگ توسط استودیو حریم با همکاری هیئت عبدالله بن الحسن(ع) تهیه و تولید شده است.

حیدری در این اثر عاشقانه‌ای دیگر برای امام حسین(ع) را که سروده محمود ناظمی است، در قالب یک مداحی منتشر کرده است.

متن شعر این‌نماهنگ از این قرار است:

«به نام نامی عشق و به نام ثارالله(ع)
منم فقیر و گدا و غلام ثارالله(ع)

کی می‌بری مرا تو به سوی حرم حسین بن علی(ع)
ای انتهای جود و سخا و کرم حسین بن علی(ع)
ای سایه ات فتاده به روی سرم حسین بن علی(ع)
ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین بن علی(ع)

اباعبدالله(ع) زندگی من فدای تو
اباعبدالله(ع) گریه می‌کنم برای تو 
به تو دل بستم کُل هست من فقط تویی
اباعبدالله(ع) زندگیمه کربلای تو
یا ثارالله(ع) و ابن ثاره

سرم فدای حسین(ع) و فدای شش گوشه
بهشت من شده پایینِ پای شش گوشه

در یک کلام ای همه باورم حسین بن علی(ع)
من پای سفره تو شدم محترم حسین بن علی(ع)
داغ تو را به جان و دلم می‌خرم حسین بن علی(ع) 
ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین بن علی(ع)

اباعبدالله(ع) سر سپرده غم توام
اباعبدلله(ع) در پناه پرچم توام
تو کل سالم گریه می‌کنم برات ولی
اباعبدالله(ع) عاشق محرم توام
یا ثارالله و ابن ثاره»

